Допінг-скандал: президент WADA обіцяє Росії "гостру реакцію"

“Я вже багато разів згадував у своїх виступах, що зараз у відповідності із встановленими правилами очікую на аналіз і рекомендації CRC (комітету з оцінки дій, Compliance Review Committee), що стосується справи Росії. Якщо ми виявимо якісь маніпуляції, то реакція повинна бути гострою”,- заявив Банька.

Він зауважив, що перед ним на посаді президента багато викликів, з якими він намагатиметься упоратися.

У вересні WADA виявило ознаки маніпуляцій з базою даних Московської лабораторії з 2012 по 2015 рік. Пізніше голова Російського антидопінгового агентства (РУСАДА) Юрій Ганус підтвердив ЗМІ підміну проб. Він вважає, що таким чином там намагалися захистити репутацію російських спортсменів, які зараз працюють в органах влади або стали спортивними чиновниками. Глава РУСАДА також заявив, що доступ до даних московської лабораторії могли отримати лише люди, близькі до російської влади.

Наприкінці жовтня WADA отримало від РУСАДА і Міністерства спорту РФ пояснення у зв'язку з виявленими невідповідностями. Доповідь про можливі порушення в Московській антидопінговій лабораторії WADA розгляне до кінця листопада.

Якщо російську сторону визнають винною в порушеннях, спортсмени з РФ можуть бути відсторонені від Олімпіади-2020 у Токіо та інших міжнародних турнірів.

Банька очолить WADA з 1 січня 2020 року.