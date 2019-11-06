Експрезидент WADA каже, що Росію недостатньо покарали за допінговий скандал

Покарання для Росії за допінговий скандал навколо можливої державної програми застосування допінгу, що мало місце в 2012-2014 роках, було недостатнім.

Про це заявив президент Всесвітньої антидопінгової асаціації WADA у 2008-2013 рр. Джон Фейхі під час П'ятої всесвітньої конференції з питань допінгу в спорті, яка проходить у польському місті Катовіце, повідомляє Wpolsce.pl.

“Попри усі покарання, здається, 282 російські спортсмени виступили в Ріо-де-Жанейро, а 169 спортсменів брали участь у змаганнях у Південній Кореї. Чи у такому разі можемо говорити про ефективні санкції?” - наголошує Фейхі.

Він зауважив, що Російське антидопінгове агентство (РУСАДА) не виконало вимог щодо вчасного передання WADA проб російських спортсменів з лабораторії у Москві. Проте, членство РФ у цій міжнародній організації у вересні цього року було поновлене.

“Я знаю, що усі кажуть: зроблено багато, щоб завершити цю справу. Але в цій ситуації я повністю розумію невдоволення інших спортсменів і уболівальників”, - констатував екс-президент WADA.

Як повідомлялося, після Олімпіади-2014 у Сочі WADA виявила масову фальсифікацію проб російських спортсменів, організовану на державному рівні.

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РУСАДА була виключена із Всесвітнього антидопінгового агентства, а РФ - позбавлена права участі в Олімпіадах у Ріо 2016 року, а також в Олімпіаді у Пхьончхані 2018-го. Лише деякі російські атлети змогли виступити під нейтральним прапором.

У вересні Всесвітнє антидопінгове агентство виявило ознаки маніпуляцій з базою даних Московської лабораторії з 2012 по 2015 рік. Пізніше голова Російського антидопінгового агентства Юрій Ганус підтвердив ЗМІ підміну проб. Він вважає, що таким чином там намагалися захистити репутацію російських спортсменів, які зараз працюють в органах влади або стали спортивними чиновниками. Глава РУСАДА також заявив, що доступ до даних московської лабораторії могли отримати лише люди, близькі до російської влади.

Наприкінці жовтня WADA отримало від РУСАДА і Міністерства спорту РФ пояснення у зв'язку з виявленими невідповідностями. Доповідь про можливі порушення в Московській антидопінговій лабораторії WADA розгляне до кінця листопада.

Якщо російську сторону визнають винною в порушеннях, спортсмени з РФ можуть бути відсторонені від Олімпіади-2020 у Токіо та інших міжнародних турнірів.

З 1 січня 2020 року WADA очолить чинний міністр спорту Польщі Вітольд Банька.