Експрезидент WADA каже, що Росію недостатньо покарали за допінговий скандал

Експрезидент WADA каже, що Росію недостатньо покарали за допінговий скандал

Укрінформ
Покарання для Росії за допінговий скандал навколо можливої державної програми застосування допінгу, що мало місце в 2012-2014 роках, було недостатнім.

Про це заявив президент Всесвітньої антидопінгової асаціації WADA у 2008-2013 рр. Джон Фейхі під час П'ятої всесвітньої конференції з питань допінгу в спорті, яка проходить у польському місті Катовіце, повідомляє Wpolsce.pl.

“Попри усі покарання, здається, 282 російські спортсмени виступили в Ріо-де-Жанейро, а 169 спортсменів брали участь у змаганнях у Південній Кореї. Чи у такому разі можемо говорити про ефективні санкції?” - наголошує Фейхі.

Він зауважив, що Російське антидопінгове агентство (РУСАДА) не виконало вимог щодо вчасного передання WADA проб російських спортсменів з лабораторії у Москві. Проте, членство РФ у цій міжнародній організації у вересні цього року було поновлене.

“Я знаю, що усі кажуть: зроблено багато, щоб завершити цю справу. Але в цій ситуації я повністю розумію невдоволення інших спортсменів і уболівальників”, - констатував екс-президент WADA.

Як повідомлялося, після Олімпіади-2014 у Сочі WADA виявила масову фальсифікацію проб російських спортсменів, організовану на державному рівні.

Читайте також: WADA передала на розгляд 47 допінгових справ спортсменів із Росії

РУСАДА була виключена із Всесвітнього антидопінгового агентства, а РФ - позбавлена права участі в Олімпіадах у Ріо 2016 року, а також в Олімпіаді у Пхьончхані 2018-го. Лише деякі російські атлети змогли виступити під нейтральним прапором.

У вересні Всесвітнє антидопінгове агентство виявило ознаки маніпуляцій з базою даних Московської лабораторії з 2012 по 2015 рік. Пізніше голова Російського антидопінгового агентства Юрій Ганус підтвердив ЗМІ підміну проб. Він вважає, що таким чином там намагалися захистити репутацію російських спортсменів, які зараз працюють в органах влади або стали спортивними чиновниками. Глава РУСАДА також заявив, що доступ до даних московської лабораторії могли отримати лише люди, близькі до російської влади.

Наприкінці жовтня WADA отримало від РУСАДА і Міністерства спорту РФ пояснення у зв'язку з виявленими невідповідностями. Доповідь про можливі порушення в Московській антидопінговій лабораторії WADA розгляне до кінця листопада.

Якщо російську сторону визнають винною в порушеннях, спортсмени з РФ можуть бути відсторонені від Олімпіади-2020 у Токіо та інших міжнародних турнірів.

З 1 січня 2020 року WADA очолить чинний міністр спорту Польщі Вітольд Банька.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-