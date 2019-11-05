WADA передала на розгляд 47 допінгових справ спортсменів із Росії

Виконавчий комітет Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) відправив до міжнародних федерацій 47 пакетів документів російських спортсменів у рамках розслідування справи про маніпуляції в базі даних Московської антидопінгової лабораторії.

Про це повідомляється на сайті організації.

"Партію із 47 пакетів доказів (вживання допінгу російськими спортсменами - ред.), що базується на даних, яких не торкнулися невідповідності (після втручань у базу даних Московської антидопінгової лабораторії - ред.), було відправлено ​​до відповідних міжнародних федерацій, щоб вони могли порушити справи", - йдеться в повідомленні.

Виконавчий комітет WADA прийняв це рішення напередодні П'ятої Всесвітньої конференції з питань допінгу в спорті (5-7 листопада).

Як повідомлялося, у вересні Всесвітнє антидопінгове агентство виявило ознаки маніпуляцій з базою даних Московської лабораторії з 2012 по 2015 рік. Пізніше голова Російського антидопінгового агентства (РУСАДА) Юрій Ганус підтвердив ЗМІ підміну проб. Він вважає, що таким чином там намагалися захистити репутацію російських спортсменів, які зараз працюють в органах влади або стали спортивними чиновниками. Глава РУСАДА також заявив, що доступ до даних московської лабораторії могли отримати лише люди, близькі до російської влади.

Наприкінці жовтня Всесвітнє антидопінгове агентство отримало від РУСАДА і Міністерства спорту пояснення у зв'язку з виявленими невідповідностями. Доповідь про можливі порушення в Московській антидопінговій лабораторії буде розглянуто WADA до кінця листопада.

У разі, якщо російську сторону буде визнано винною в порушеннях, спортсмени з Росії можуть бути відсторонені від Олімпіади 2020 року в Токіо та інших міжнародних турнірів.