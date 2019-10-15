Росія визнала підміну допінг-проб своїх спортсменів - NYT

Гендиректор Російського антидопінгового агентства (РУСАДА) Юрій Ганус підтвердив, що дані московської антидопінгової лабораторії були замінені, перш ніж їх передали міжнародним експертам.

Як повідомляє The New York Times, про це він заявив на конференції, що відбулася в США.

«Генеральний директор РУСАДА Юрій Ганус вважає, що дані московської лабораторії були підроблені перед передачею спеціалістам із Міжнародного антидопінгового агентства (WADA), аби захистити репутацію відомих російських спортсменів, які зараз працюють в органах влади або є високопоставленими спортивними чиновниками», - йдеться в повідомленні.

Ганус підкреслив, що Росія є країною високорозвиненого спорту, але «люди, які несуть відповідальність за цю ситуацію, обрали неправильний шлях і неправильний підхід».

Видання зазначає, що йдеться про тисячі підмін у допінг-пробах атлетів з усієї Російської Федерації.

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Як відомо, у Росії спалахнуло кілька допінгових скандалів після доповідей Річарда Макларена, у яких ішлося про те, що влада РФ систематично покривала вживання допінгу своїми спортсменами під час Олімпіади в Сочі 2014 року.

У вересні 2018 року WADA поновило членство РУСАДА після майже трирічної дискваліфікації. Однією з умов було надання російською стороною доступу до московської лабораторії, її допінг-проб, а також до інформаційної системи.

Згодом виникли підозри у фальсифікації цих даних. Голова комітету WADA з питань відповідності антидопінговому кодексу Джонатан Тейлор заявив, що з бази даних московської лабораторії була видалена частина інформації про позитивні допінг-проби російських спортсменів.

8 жовтня міністр спорту РФ Павло Колобков заявив, що російська сторона направила WADA свої роз'яснення.

Очікується, що WADA ухвалить рішення про статус РУСАДА наприкінці жовтня. У разі, якщо російське агентство буде відсторонено, російських спортсменів можуть не допустити на Олімпіаду 2020 року в Токіо, а також на інші міжнародні змагання.