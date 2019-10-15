Росія визнала підміну допінг-проб своїх спортсменів - NYT
Як повідомляє The New York Times, про це він заявив на конференції, що відбулася в США.
«Генеральний директор РУСАДА Юрій Ганус вважає, що дані московської лабораторії були підроблені перед передачею спеціалістам із Міжнародного антидопінгового агентства (WADA), аби захистити репутацію відомих російських спортсменів, які зараз працюють в органах влади або є високопоставленими спортивними чиновниками», - йдеться в повідомленні.
Ганус підкреслив, що Росія є країною високорозвиненого спорту, але «люди, які несуть відповідальність за цю ситуацію, обрали неправильний шлях і неправильний підхід».
Видання зазначає, що йдеться про тисячі підмін у допінг-пробах атлетів з усієї Російської Федерації.
Як відомо, у Росії спалахнуло кілька допінгових скандалів після доповідей Річарда Макларена, у яких ішлося про те, що влада РФ систематично покривала вживання допінгу своїми спортсменами під час Олімпіади в Сочі 2014 року.
У вересні 2018 року WADA поновило членство РУСАДА після майже трирічної дискваліфікації. Однією з умов було надання російською стороною доступу до московської лабораторії, її допінг-проб, а також до інформаційної системи.
Згодом виникли підозри у фальсифікації цих даних. Голова комітету WADA з питань відповідності антидопінговому кодексу Джонатан Тейлор заявив, що з бази даних московської лабораторії була видалена частина інформації про позитивні допінг-проби російських спортсменів.
8 жовтня міністр спорту РФ Павло Колобков заявив, що російська сторона направила WADA свої роз'яснення.
Очікується, що WADA ухвалить рішення про статус РУСАДА наприкінці жовтня. У разі, якщо російське агентство буде відсторонено, російських спортсменів можуть не допустити на Олімпіаду 2020 року в Токіо, а також на інші міжнародні змагання.