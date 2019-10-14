Рішення про участь Росії в Олімпіаді-2020 ухвалюватиме WADA

Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах має намір залишити остаточне рішення про участь спортсменів з РФ на Олімпіаді-2020 в Токіо за Всесвітнім антидопінговим агентством (WADA) і Спортивним арбітражним судом (CAS).

Про це повідомляє DW.

"Процедура передана в руки WADA і CAS, тому що правила змінилися після Зимових ігор 2018 року в Пхенчхані. Подробиці мені невідомі. Ми довіряємо WADA", - заявив Бах.

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У вересні 2018 року WADA відновило членство Російського антидопінгового агентства (РУСАДА) після майже трирічної дискваліфікації, викликаної скандалом навколо можливої державної програми застосування допінгу в Росії. Однією з умов відновлення в правах було надання російською стороною доступу до московської лабораторії, а також до її інформаційної системи та допінг-проб.

Пізніше у WADA виникли підозри у фальсифікації цих даних. Голова комітету WADA щодо відповідності антидопінговому кодексу Джонатан Тейлор заявив, що з бази даних московської антидопінгової лабораторії була видалена частина інформації про позитивні допінг-проби російських спортсменів. 8 жовтня міністр спорту РФ Павло Колобков заявив, що російська сторона направила WADA свої роз'яснення. У свою чергу генеральний директор РУСАДА Юрій Ганус заявив, що ситуація з обвинуваченнями з боку WADA критична. "Якщо зараз отримаємо нові, ще більші проблеми, то я не знаю, що потрібно буде зробити, щоб витягнути наш спорт з цієї вже навіть не ями, а прірви", - заявив Ганус.