WADA підозрює 298 російських спортсменів у допінгових порушеннях

Всесвітнє антидопінгове агентство підозрює 298 спортсменів з Росії у порушенні антидопінгових правил.

Про це повідомляє ВВС з посиланням на пресслужбу організації.

Зазначається, що WADA перевірила дані з 2262 проб з лабораторії РУСАДА, з них 578 зразків, взятих у 298 спортсменів, стали пріоритетними для розслідування.

Всесвітнє антидопінгове агентство уже надіслало дані про 43 спортсменів міжнародним спортивним федераціям.

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"Федерації уже розпочали оцінку з метою виявлення тих випадків, які слід розглядати як порушення антидопінгових правил", - йдеться у повідомленні.

Російське антидопінгове агентство (РУСАДА) було визнано таким, що не відповідає кодексу WADA, в листопаді 2015 року після появи інформації про систематичне вживання допінгу російськими спортсменами на зимовій Олімпіаді 2014 року в Сочі.

20 вересня 2018 року виконком WADA повернув статус відповідності РУСАДА за умови, що його експертам буде надана можливість доступу до даних щодо проб, що зберігаються в Московській антидопінговій лабораторії до кінця 2018 року. На підставі отриманої інформації будуть ініційовані розслідування щодо "підозрілих" спортсменів, згаданих в доповідях експертів Річарда Макларена і Річарда Паунда, в той час як невиновні атлети будуть виправдані.

22 січня виконком WADA прийняв рішення зберегти статус відповідності для РУСАДА, незважаючи на те, що експерти міжнародного агентства отримали доступ до даних проб "колишнього" Московського антидопінгового агентства пізніше обумовленого раніше терміну.