ВВС змінює написання англійською з "Kiev" на "Kyiv"

Британська телерадіомовна корпорація ВВС ухвалила рішення змінити написання столиці України Києва англійською мовою з "Kiev" на "Kyiv".

Про це йдеться у заяві компанії ВВС.

"ВВС продовжує переглядати спірне англомовне написання географічних назв, враховуючи сприйняття нашою міжнародною аудиторією. Через те, що "Kyiv" (а не "Kiev") зараз широко використовується провідними міжнародними організаціями та урядовими агенціями, значною частиною міжнародної авіаційної індустрії, а також англомовними медіа, ми вирішили перейти на це написання назви столиці України", - зазначається у заяві.

Повідомляється також, що таке правило написання столиці України у текстах, на картах та у графіках починає діяти на ВВС з 14 жовтня 2019 року. Проте кілька місяців ще триватиме перехідний період, протягом якого в англомовних текстах може вживатися таке формулювання: "Kyiv, formerly known as Kiev" ("Kyiv", раніше відомий як "Kiev").

"Україна закріпила транслітерацію, яка передбачає написання Kyiv, ще у 1995 році. Відтоді саме такий правопис фігурував в українських та міжнародних нормативних актах, та це не завжди відображалося у реальному використанні у світі у всіх сферах життя", - йдеться також у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, нещодавно празький аеропорт імені Вацлава Гавела та Бібліотека Конгресу у Вашингтоні перейшли на коректну транслітерацію назви столиці України латиницею – "Kyiv" замість "Kiev".

Інформаційна кампанія #CorrectUA, ініційована Міністерством закордонних справ України, стартувала у жовтні 2018 року. МЗС закликає іноземні офіційні установи та комерційні компанії відмовитися від використання заснованих на російській транскрипції назв українських міст і перейти на коректні: Kyiv, Odesa, Kharkiv, Lviv, Zaporizhzhia. У межах кампанії запущено флешмоб #KyivNotKiev.

Чимало європейських міст уже підтримали цю ініціативу. Крім того, Рада США з географічних назв прийняла рішення про заміну офіційної назви української столиці з Kiev на Kyiv у міжнародній базі.