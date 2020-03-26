Медійники закликають Мінфін не допустити “культурного дефолту”

Незалежна медійна рада вважає, що намір влади урізати фінансування культури у часи кризи є надзвичайно небезпечним і обернеться стратегічно значно більшими втратами для держави.

Про це йдеться у заяві НМР.

"Вважаємо, що такий підхід до обрізання фінансування культури у часи кризи є надзвичайно небезпечним, а тактичне рішення щодо економії бюджетних коштів обернеться стратегічно значно більшими втратами для держави. Культурна сфера відповідає за наш розвиток, емоції, мрії, ідеї. Саме культурний продукт у часи кризи дозволяє її пережити, переосмислити себе й отримати натхнення у творенні чогось нового, у тому числі і того, що буде виводити економіку з кризи, створюючи додану вартість. А ідея, дизайн, стиль, смак, традиції, історична тяглість є невід’ємним супутником нових технологій і механізмів", - наголосили в Незалежній медійній раді.

Автори заяви також нагадали, що "окрім невидимого мікроскопічного ворога – коронавірусу", Україна має не менш небезпечного і цілком видимого ворога – Російську Федерацію, яка не перший рік працює з єдиною метою – знищити національну ідентичність українців і перетворити Україну на маріонеткову державу.

Як зазначили в НМР, вони усвідомлюють, що в умовах пандемії та економічної кризи перегляд бюджету є неминучим, проте закликають владу відійти від механічного “балансування” бюджету і зважати не лише на тактично зекономлені гривні, але і на наслідки та втрати, до яких ця “економія” призведе. "А це втрачені робочі місця, провалені проєкти, розірвані зв’язки та брак національного культурного продукту, якого так потребує країна в часи війни та пандемії", - наголошується в заяві.

Незалежна медійна рада закликає Міністерство фінансів провести багатосторонні консультації з представниками профільного комітету Верховної Ради, Міністерства культури, молоді та спорту і підпорядкованих агентств, а також із представниками креативних індустрій для пошуку оптимального виходу з цієї кризи та недопущення культурного дефолту.

Як повідомлялося, 25 березня Комітет ВР гуманітарної та інформаційної політики оприлюднив заяву щодо можливих суттєвих урізань бюджету Міністерства культури, молоді та спорту.

Так, за інформацією комітету, Міністерство фінансів готує поправки до бюджету, які передбачають урізання видатків на 7 мільярдів гривень, тобто половину річного бюджету Міністерства культури. З них: Держкіно – на 750 млн грн, Український культурний фонд – 500 млн грн, Інститут книги – 150 млн грн, туризм – 240 млн грн, проєкти інформполітики – 500 млн грн.

У комітеті заявили, що такий крок означатиме "фактично смерть для всієї креативної індустрії", адже йдеться про фактичну ліквідацію діяльності Держкіно, Українського культурного фонду, Інституту книги, програми "зшивання країни", діяльності творчих спілок, туризму, реставраційних робіт по захисту історико-культурної спадщини, програм інформполітики тощо.