Уряд переглянув прогноз ВВП - падіння на 3,9% замість зростання на 3,7%

Уряд уточнив макропрогноз на 2020 рік, зокрема, переглянув прогноз ВВП на 2020 рік.

Про це повідомляє Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України у Facebook.

"Прогноз ВВП України на цей рік був переглянутий - наразі очікується падіння на 3,9% порівняно зі зростанням на 3,7%, яке прогнозувалося раніше, до початку світової кризи. Рівень безробіття становитиме 9,4% проти прогнозованого 8,1%, а падіння реальної заробітної плати складе 0,3%", - йдеться у повідомленні.

Середньорічний курс гривні прогнозується на рівні 29,5 грн за дол. США (порівняно з 27 грн за дол. США, прогнозованими у жовтні 2019 року). Зростання цін на споживчому ринку лише тимчасово прискориться до 8,7% (порівняно з 5,5% у попередньому прогнозі), і вже в наступному році повернеться до цільових 5%, запевняють у міністерстві.