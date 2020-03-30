Рада направила зміни до держбюджету-2020 на повторне перше читання

Верховна рада направила зміни до Держбюджету на 2020 рік, якими пропонувалося скоротити дохідну частину на 122,9 млрд грн, а видаткову збільшити на 79,2 млрд грн, на повторне перше читання.

За таке рішення проголосували 273 народних обранців, повідомляє кореспондент Укрінформу.

До того бюджет не вдалося ухвалити в першому читанні, таке рішення підтримали 223 депутата за мінімально необхідних 226.

Згідно з документом, дефіцит держбюджету пропонувалося збільшити на 202 млрд грн - до 298,4 млрд грн (з 96,3 млрд грн), доходи скоротити на 122,9 млрд грн до 972,6 млрд грн (з 1095,6 млрд грн), видатки збільшити на 79,2 млрд грн до 1263,2 млрд грн (з 1184 млрд грн).

Доходи по загальному фонду - зменшити на 121,77 млрд грн, зокрема, через зменшення показників з надходжень по ряду податків: ПДФО на 18,5 млрд грн, податку на прибуток підприємств на 20,7 млрд грн, рентної плати на 22,8 млрд грн, акцизного податку на 12,4, податку на додану вартість на 67,1 млрд грн, тощо. Доходи по спеціальному фонду - зменшити на 1,17 млрд грн.

Документом також передбаччалося скорочення ряду видатків. Зокрема, скорочення видатків на виплату пільг та житлових субсидій громадянам на 8,2 млрд грн, на державний фонд регіонального розвитку на 7,5 млрд грн. Також, скорочення видатків на підтримку та розвиток об’єднаних територіальних громад на 2,1 млрд грн, на виплату деяких видів допомоги, компенсацій, грошового забезпечення та оплату послуг окремим категоріям населення (перенесено термін запровадження підвищених розмірів деяких соціальних виплат з 1 січня на 1 липня 2020 року) на 1,9 млрд грн.

Урізати видатки на 1,6 млрд грн на функціонування Фонду енергоефективності, на 1,2 млрд зменшити на статистичні спостереження. Зменшити капітальні видатки центральних органів виконавчої влади на понад 1 млрд грн, на проектування та будівництво аеродрому Міжнародного аеропорту «Дніпропетровськ» - зменшити на 0,9 млрд грн, тощо.

Як повідомляв Укрінформ, раніше уряд переглянув макропрогноз на 2020 рік. Зокрема прогноз ВВП України на цей рік був переглянутий - наразі очікується падіння на 3,9% порівняно зі зростанням на 3,7%, яке прогнозувалося раніше, до початку світової кризи. Рівень безробіття становитиме 9,4% проти прогнозованого 8,1%, а падіння реальної заробітної плати складе 0,3%. Середньорічний курс гривні прогнозується на рівні 29,5 грн за дол. США (порівняно з 27 грн за дол. США, прогнозованими у жовтні 2019 року). Зростання цін на споживчому ринку лише тимчасово прискориться до 8,7% (порівняно з 5,5% у попередньому прогнозі), і вже в наступному році повернеться до цільових 5%.