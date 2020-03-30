Без зовнішньої підтримки в Україні можливий дефолт — Шмигаль

Без зовнішньої підтримки міжнародних фінансових організацій в Україні можливий дефолт, але уряд робить все можливе, щоб країна залишалася фінансово стабільною.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав в ефірі програми "Свобода слова", відповідаючи на запитання, чи справді Україну чекає дефолт, якщо Рада не проголосує необхідні законопроєкти для отримання фінансової допомоги від МВФ і якщо Фонд не надасть таку підтримку, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Звичайно, ми в першу чергу маємо спрямовувати гроші на захист життя і здоров'я наших громадян, а не на погашення зовнішніх боргів. Тому без підтримки міжнародних фінансових організацій для того, щоб погасити зовнішні та внутрішні борги, напевно, нам доведеться просто впасти в прірву дефолту, це надзвичайно страшний сценарій для нашої країни, ми не хочемо його, не передбачаємо такого розвитку подій і зробимо все можливе, щоб країна залишалася стабільною фінансово, мала економічну стратегію виходу і подолання наслідків коронавірусної інфекції", - сказав Шмигаль.

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Він додав, що в сучасних умовах важливо співпрацювати з усіма донорами, а не лише з МВФ.

"Ми працюємо також із Світовим банком, з Європейським Союзом, з Європейським банком реконструкції та розвитку та іншими фінансовими установами, які можуть підтримати Україну фінансово. Сьогодні, наприклад, Європейський Союз виділив 80 мільйонів євро на підтримку України в боротьбі з коронавірусом. Це також позитивна новина", - сказав Шмигаль.

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Як повідомлялося, у Верховній Раді 30 березня проходять позачергові засідання. Напередодні Президент Володимир Зеленський закликав парламент невідкладно ухвалити два закони, необхідні для отримання Україною допомоги від міжнародних партнерів – про гарантії неповернення банків колишнім власникам та про запуск ринку землі.