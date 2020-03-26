Fitch Ratings погіршила прогноз для банківського сектору України

Міжнародна агенція Fitch Ratings змінила на негативний прогноз щодо банківського сектору семи постсоціалістичних країн, серед яких і Україна.

Про це йдеться на сайті Fitch Ratings.

"Агенція Fitch переглянула прогноз для банківського сектору, змінивши його на негативний, для семи з восьми ринків, котрі вона охоплює у регіоні, - це Росія, Україна, Казахстан, Вірменія, Азербайджан, Білорусь та Грузія", - йдеться у повідомленні.

При цьому прогноз для банківського сектору ще однієї країни регіону - Узбекистану - залишається стабільним внаслідок переважання державних кредиторів у банківській системі країни, а також очікувань Fitch щодо постійної державної підтримки цих суб'єктів.

Економічне падіння, викликане поширенням коронавірусу, негативно впливатиме на банки України, Казахстану, Вірменії, Азербайджану, Білорусі, Грузії та РФ.

Водночас ступінь тиску на банки буде залежати від ступеня та тривалості економічного спаду, конкретних ризиків для національної економіки та зовнішніх фінансів, заходів у відповідь від державних органів влади та окремих банків.

Якість корпоративних активів у регіоні знижуватиметься разом зі зниженням економічної активності через високу доларизацію кредитів, оскільки обмінні курси опиняться під тиском. Це додасть ще більше проблем на деяких ринках, зокрема в Україні, Казахстані, Білорусі та Азербайджані, зазначають аналітики.

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Як повідомляв Укрінформ, на початку березня 2020 року міжнародна рейтингова агенція Fitch Ratings підтвердила довгостроковий рейтинг дефолту емітента України в іноземній та національній валюті на рівні "B", який був присвоєний у вересні минулого року.