Standard&Poor's підтвердило рейтинги України - прогноз "стабільний"

Міжнародне рейтингове агентство Standard&Poor's підтвердило довгострокові рейтинги України в іноземній і національній валюті на рівні "B", короткострокові рейтинги "B" і рейтинги за національною шкалою "uaA", прогноз за ними "стабільний".

Про це говориться в повідомленні агентства.

"Попри зміцнення фундаментальних факторів, включаючи збільшення валютних резервів, скромний дефіцит бюджету та скорочення державного боргу до ВВП, Україна стикається з ризиками, пов'язаними з погіршенням ситуації у світовій економіці та фінансах", − відзначили в S&P.

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Підкреслюється, що нині залишається неясним вплив недавніх перестановок в уряді на динаміку реформ в Україні та відносини країни з ключовими кредиторами.

Раніше S&P спрогнозувало інфляцію в Україні на 5% вище цільового рівня НБУ в найближчі два роки.

Як раніше повідомляло агентство, міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента України в іноземній і національній валюті на рівні "B", який був присвоєний у вересні минулого року.