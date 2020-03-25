НБУ відклав введення нових вимог до банків

Національний банк України відтермінував вимогу дотримання банками буферу запасу (консервації) капіталу та буферу системної важливості.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"На сьогодні через кризові явища регулятори послаблюють вимоги до буферів капіталу, що дає можливість спрямувати створений запас капіталу на поглинання збитків та підтримку кредитування… Зокрема, воно (ухвалене рішення - ред.) передбачає відтермінування вимог дотримання: буфера консервації капіталу, який банки мали поетапно формувати з 1 січня цього року у розмірі 0,625% від основного капіталу і поступово збільшити його розмір до 2,5% до 01 січня 2023; буферу системної важливості, розмір якого визначається відповідно до рівня системної важливості банку. Раніше системно важливі банки мали почати виконувати вимогу дотримання такого буферу з 1 січня 2021-го", - йдеться в повідомленні.

У Нацбанку зауважують, що ухвалене рішення дозволить банківській системі України в період нестабільності на світових ринках і запровадження в країні карантину та обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), забезпечувати стабільне функціонування та кредитну підтримку економіки.

Попри відтермінування вимог по дотриманню буферів, банкам необхідно зберігати наявний запас капіталу для забезпечення власної стійкості та покриття можливих втрат. Тому Національний банк України рекомендує утриматися від розподілу капіталу на виплату дивідендів допоки ефект від наслідків обмежень, спричинених поширенням коронавірусної хвороби можна буде оцінити детальніше.

Про нові дати активізації буферів капіталу Національний банк повідомить окремо та завчасно.

Ухвалене рішення закріплене постановою Правління Національного банку України №37 від 24 березня 2020 року "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", яка набуває чинності 26 березня 2020 року.

Як відомо, буфер капіталу – це запас, який банки накопичують під час економічного зростання для компенсації можливих втрат уразі спаду в економіці. На сьогодні через кризові явища регулятори послаблюють вимоги до буферів капіталу, що дає можливість спрямувати створений запас капіталу на поглинання збитків та підтримку кредитування.