Нацбанк запевняє, що готівкові долари "вже у дорозі"

Банки в Україні зможуть поповнити свої каси готівковим доларом найближчими днями.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку у Facebook.

"Партія банкнот має незабаром надійти до України, після чого Національний банк проведе чергову операцію з обміну готівкової валюти на безготівкову", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, регулятор наголошує, що вперше за останні кілька тижнів котирування гривні на міжбанку не потребували інтервенції з боку Нацбанку.

У НБУ також зазначили, що вперше за останні декілька тижнів Національному банку не довелося проводити інтервенції з продажу валюти.

"Міжбанківський ринок балансувався без нашої участі. Котирування знаходилися переважно в діапазоні 27,7-28 грн за долар США", - зазначили у відомстві.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні, 23 березня інтервенції з продажу валюти становили 50 млн дол. США, минулими тижнями Нацбанк продавав по 100-300 млн дол. США щоденно.