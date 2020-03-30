Міжнародні інвестори закликають Україну домовитись з МВФ про нову програму

Міжнародні інвестори закликають Україну домовитись з МВФ про нову програму

Заява
Укрінформ
Американсько-українська ділова рада (USUBC) звернулася до керівництва України із закликом докласти зусиль для отримання нової програми МВФ, продовжувати масштабні реформи та за жодних обставин не допустити дефолту.

Про це йдеться в заяві USUBC, текст якої має Укрінформ.

"Уряд України у швидкий та рішучий спосіб має досягти нової угоди з МВФ за програмою розширеного фінансування (EFF), щоби зміцнити свій економічний стан у час нинішньої безпрецедентної кризи та дозволити Україні надалі забезпечувати повну платоспроможність за свій суверенний борг", - зауважується у заяві.

При цьому підкреслюється, що за останні кілька років співпраці з МВФ Україна "здійснила значну кількість конкретних кроків для підвищення довіри інвесторів приватного сектору та бізнесу" й зробила чимало, щоби довести, що є надійним та стабільним партнером. Банківська та грошово-кредитна система України стабілізувалася й демонструвала зростання. Спостерігалося зміцнення гривні й можливість приватних компаній позичати гроші при знижених процентних ставках.

Тому будь-який інший розвиток подій, ніж продовження співпраці з МВФ, "спричинив би послідовність негативних довгострокових наслідків для інвесторів", зауважили в USUBC. Крім того, відсутність угоди з МВФ послабила би впевненість бізнесу щодо роботи в Україні, а також вплинула б на підтримку міжнародної спільноти.

"Будь-які обговорення дефолту не повинні розглядатися за жодних обставин",- підкреслили в Американсько-українській діловій раді.

При цьому, в USUBC додали, що із задоволенням сприйняли останню заяву директора-розпорядника МВФ Крісталіни Георгієвої про "справжній прогрес" у переговорах з українською владою щодо нової програми.

Читайте також: Зеленський: Для нас дуже важлива допомога МВФ

"Керівництву України, Президенту Зеленському, його адміністрації, Прем'єр-міністру, Кабінету міністрів та Верховній Раді необхідно продовжувати шлях стабільності та масштабних реформ навіть в умовах викликів COVID-19", - зауважили в USUBC.

Напередодні Президент Володимир Зеленський закликав Верховну Раду ухвалити на позачерговому засіданні 30 березня два закони, необхідні для отримання допомоги від міжнародних фінансових партнерів.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-