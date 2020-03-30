Міжнародні інвестори закликають Україну домовитись з МВФ про нову програму

Американсько-українська ділова рада (USUBC) звернулася до керівництва України із закликом докласти зусиль для отримання нової програми МВФ, продовжувати масштабні реформи та за жодних обставин не допустити дефолту.

Про це йдеться в заяві USUBC, текст якої має Укрінформ.

"Уряд України у швидкий та рішучий спосіб має досягти нової угоди з МВФ за програмою розширеного фінансування (EFF), щоби зміцнити свій економічний стан у час нинішньої безпрецедентної кризи та дозволити Україні надалі забезпечувати повну платоспроможність за свій суверенний борг", - зауважується у заяві.

При цьому підкреслюється, що за останні кілька років співпраці з МВФ Україна "здійснила значну кількість конкретних кроків для підвищення довіри інвесторів приватного сектору та бізнесу" й зробила чимало, щоби довести, що є надійним та стабільним партнером. Банківська та грошово-кредитна система України стабілізувалася й демонструвала зростання. Спостерігалося зміцнення гривні й можливість приватних компаній позичати гроші при знижених процентних ставках.

Тому будь-який інший розвиток подій, ніж продовження співпраці з МВФ, "спричинив би послідовність негативних довгострокових наслідків для інвесторів", зауважили в USUBC. Крім того, відсутність угоди з МВФ послабила би впевненість бізнесу щодо роботи в Україні, а також вплинула б на підтримку міжнародної спільноти.

"Будь-які обговорення дефолту не повинні розглядатися за жодних обставин",- підкреслили в Американсько-українській діловій раді.

При цьому, в USUBC додали, що із задоволенням сприйняли останню заяву директора-розпорядника МВФ Крісталіни Георгієвої про "справжній прогрес" у переговорах з українською владою щодо нової програми.

"Керівництву України, Президенту Зеленському, його адміністрації, Прем'єр-міністру, Кабінету міністрів та Верховній Раді необхідно продовжувати шлях стабільності та масштабних реформ навіть в умовах викликів COVID-19", - зауважили в USUBC.

Напередодні Президент Володимир Зеленський закликав Верховну Раду ухвалити на позачерговому засіданні 30 березня два закони, необхідні для отримання допомоги від міжнародних фінансових партнерів.