В Україні запустили освітній серіал про працевлаштування

На освітній платформі "Дія.Цифрова освіта" запускають новий серіал «Працевлаштування і професійний розвиток незалежно від віку».

Його представила заступник міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан 10 квітня в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми сьогодні презентуємо серіал про працевлаштування і професійний розвиток незалежно від віку, і велика частина серіалу розповідає, як онлайн-сервіси та онлайн-можливості можуть у цьому допомогти", — зазначила посадовець.

Освітній серіал складається з 11 серій. У ньому розповідається, як знайти роботу, правильно підготувати резюме, потрапити на співбесіду, як не втратити мотивацію та впевненість в позитивному результаті протягом часом довгих та виснажливих пошуків.

У період карантину більшість роботодавців перейшли на віддалений режим роботи, тому людям треба опановувати цифрові навички, аби бути конкурентоспроможними, заявила засновниця та виконавча директорка кар'єрного порталу Happy Monday Анна Мазур на онлайн-презентації освітнього серіалу «Працевлаштування і професійний розвиток незалежно від віку» 10 квітня в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Зараз важко сказати, як усе зміниться, це як мінімум пів року, в якому нам ще точно адаптуватися до нових умов. Тому треба набувати цифрові навички, оскільки більшість компаній працюють у такому форматі. Але зараз вкрай популярні логістика, кур'єри, доставка, тобто люди, які задовольняють базові потреби інших", — сказала Мазур.

Раніше Мінцифри презентувало новий освітній серіал «Оплата комуналки онлайн. Залишайся вдома».