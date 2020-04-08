Додаток «Дій Вдома» буде за вами стежити. Звісно, якщо ви погодитесь

В Україні розроблено програму для контролю людей, які мають пройти обсервацію. Закордоном такий софт діє значно «гостріше», але й ефективніше

Міністерство цифрової трансформації України (Мінцифри) повідомило про запуск мобільної програми "Дій Вдома" для моніторингу режиму обов'язкової самоізоляції, на якій мають перебувати громадяни, що прибули з-за кордону, з підтвердженням або підозрою на зараження Covid-19. «Цей додаток протягом дня упродовж 14 днів надсилатиме зареєстрованим користувачам до 10 push-повідомлень. У відповідь на них необхідно буде зробити своє фото, під час здійснення якого вмикатиметься зчитування геолокації пристрою, на якому встановлено програму», - повідомили у пресслужбі відомства, додавши, що у разі ігнорування цього режиму, Нацполіція має право накласти штраф.

Одразу ж напрошуються кілька запитань.

Перше – до Мінцифри. Що робити тим, у кого немає смартфону або ж - звичайна життєва ситуація – додаток встановлено, але людина, приміром, заснула, знаходилася в іншій кімнаті чи в товаристві приємної жінки/чоловіка й не почула сигнал push-сповіщення – що в такому випадку?

Друге – до юристів: чи законно це взагалі?

Ну, і третє – чи використовуються у світі подібні додатки, себто, чи є аналоги українському «Дій Вдома»?

ВСТАНОВЛЕННЯ ДОДАТКУ НЕ Є ОБОВ'ЯЗКОВИМ І ЖОДНИХ ШТРАФІВ ЗА ЦЕ НЕМАЄ, АЛЕ…

На наш запит у преслужбі Мінцифри повідомили, що додаток «Дій Вдома» створений, аби оптимізувати роботу поліції і дозволити зосередитися на контролю тих, хто має сидіти вдома, бо вже є носієм вірусу, або - потенційним його носієм. Проте, наголошують у відомстві, у декого немає достатньої самосвідомості і відповідальності, аби дотримуватися режиму самоізоляції та не наражати оточуючих на небезпеку. «Застосунок створений для добровільного використання виключно тими громадянами, які зобов'язані знаходитися на самоізоляції або обсервації. Перелік таких громадян визначають працівники установ МОЗ епідеміологічного профілю», - розповіли у Мінцифри.

Всі ці люди надають письмову згоду та беруть на себе зобов'язання дотримуватися умов спеціального режиму, а також вони надають свої контактні дані та адреси за якими вони перебуватимуть 14 днів. «Ці контакти вносяться у відповідну базу. Авторизуватися в додатку можуть лише номери, що внесені до цієї бази, - наголосили у прес-службі Мінцифри. – ВСТАНОВЛЕННЯ ДОДАТКУ НЕ Є ОБОВ’ЯЗКОВИМ і жодних штрафів за це немає. При авторизації у додатку громадянин вносить свій номер телефону та адресу обов'язкової самоізоляції. А також робить своє перше еталонне фото. Далі - впродовж 14 днів, додаток надсилає людині повідомлення з проханням підтвердити дотримання режиму обов'язкової самоізоляції. Впродовж 15 хвилин людина повинна зробити селфі та надіслати його. НІХТО НЕ СЛІДКУЄ ЗА ЛЮДИНОЮ 24/7. Дані геолокації зчитуються лише в момент надсилання фотопідтвердження. Ці дані звіряють з тими, що були внесені під час авторизації».

ВАЖЛИВО! Якщо впродовж 15 хвилин людина нічого не надсилає, то йде сповіщення до поліції щодо можливого порушення режиму самоізоляції. Тоді поліція сама вирішує як перевірити дотримання режиму. Правоохоронці можуть зателефонувати до людини чи навідатися до неї в гості. «Автоматичних штрафів за порушення умов користування додатком нема, однак це може поліцією розглядатися як порушення режиму», - повідомили у відомстві. І додали: «Тим у кого немає смартфонів або їхні телефони не передбачають технічної можливості встановлення будь-яких додатків, то нічого не потрібно робити. Як контролювати дотримання ними взятих на себе зобов'язань вирішуватимуть правоохоронні органи».

Ми ще раз уточнили два моменти.

По-перше, щодо штрафів, запитавши, чи може особа, яка знаходиться в режимі обов’язкової самоізоляції відмовитися від встановлювання додатку «Дій Вдома» на мобільний – це точно нічим не загрожує?

Мінцифри: «Все вірно, ніяких штрафів нема. Але тоді поліція може вибірково приїздити та перевіряти таку людину, чи телефонувати їй, чи ще якимось іншим способом перевіряти дотримання нею режиму».

По-друге, якщо додаток на смартфон таки встановлено, але людина не почула сповіщення, бо знаходилася в цей час, наприклад, в іншій кімнаті, заснула тощо - що в такому разі?

Мінцифри: «Якщо людина не відреагувала на сповіщення впродовж 15 хв, поліція автоматично отримує сигнал, проте як далі діяти - вони вирішують самі. Вони можуть зателефонувати, аби з'ясувати чи все гаразд і попросити надалі бути більш уважними. Можуть і приїхати. Проте це зовсім не означає, що ця людина точно отримає штраф. Штрафні санкції застосовуються лише тоді, коли підтвердиться, що режим дійсно було порушено».

А ЦЕ ЗАКОННО? НУ, ЦЕ Ж ДОБРОВІЛЬНА ЗГОДА, ТОМУ – ЦІЛКОМ

Юрист Digital-практики АО Kachura Lawyers Андрій Шульгін наголошує, що інсталюючи мобільний додаток, громадянин (або ж користувач), по-перше, вступає у добровільні цивільні відносити, тобто у рівні відносини між міністерством як виробником мобільного додатку та користувачем, а по-друге… «Добровільно дає згоду на обробку своїх персональних даних, що є співрозмірним із положеннями частини 2 статті 11 Закону України «Про інформацію» та статті 21 Конституції України, де передбачено, що тільки за вашою згодою є можливим збирання, зберігання, використання, інформації про ваше місцеперебування, стан здоров’я, тощо», - зазначив юрист.

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД: ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ У ПОЛЬЩІ, ІЗРАЇЛІ, СІНГАПУРІ ТА КИТАЇ

У сусідній ПОЛЬЩІ запустили схожий мобільний застосунок "Домашній карантин". Влада автоматично створює акаунти для громадян, які повернулися з-за кордону. Поляки мають регулярно робити селфі з геолокацією для підтвердження, що перебувають удома. Якщо не зробити фото – через 20 хвилин прибуде поліція.

Польський додаток “Домашній карантин”

"Щодня особам, які перебувають на карантині, ми надсилатимемо запит на виконання завдання SMS-повідомленням. Завдяки геолокації та сучасній системі розпізнавання обличчя буде відомо, що це точно ця людина і чи перебуває вона за зазначеною у формі адресою, - повідомляють на сайті Міністерства цифровізації Польщі. - Вам потрібно буде робити одну або кілька таких фотографій на день. Ми надсилатимемо запити "зненацька"».

Якщо особа не встигне відреагувати у встановлений термін, це буде сигналом для перевірки поліції. У випадку порушення, громадянин має сплатити штраф у розмірі 5 000 злотих (1 105 євро).

І ще: користувачі також зможуть отримати швидкий доступ до необхідної інформації, скористатися спеціальною гарячою лінією або звернутись по допомогу до соціального працівника (додаток надсилатиме звіти місцевим центрам соціальної допомоги, які можуть надавати ліки або продукти харчування в обґрунтованих випадках).

У КИТАЇ створили додаток під назвою «Детектор близьких контактів». Він дозволяє користувачам швидко перевірити ризик зараження коронавірусом. Після реєстрації за номером телефону користувач має ввести ім’я та ідентифікаційний код. За одним номером можна перевірити ризик зараження у трьох осіб. Тим, хто був у «близькому контакті», додаток рекомендує залишатися вдома та повідомити про це місцеві заклади охорони здоров’я.

Додаток "Детектор близьких контактів" у Китаї

Що таке «близький контакт»? Національна комісія з охорони здоров’я визначає «близький контакт» як перебування на близькій відстані від людини, що захворіла на коронавірус, що переживала легку форму хвороби чи від людини, у якої підозрюють захворювання.

Кого враховує додаток? Насамперед, це люди, які працюють, навчаються чи живуть разом, лікарі, медперсонал, члени родин та інші, хто контактував із пацієнтами або тими, хто про них піклується, пасажири та члени екіпажу літаків, поїздів та інших видів транспорту, яким користувався хворий на коронавірус.

Та головну інновацію презентувала дочірня компанія технологічного гіганта Alibaba – Ant Financial. У співпраці з органами влади компанія розробила систему Alipay Health Code, яка присвоює QR-коди трьох кольорів сотням мільйонів китайських користувачів онлайн-гаманця Alipay. Зелений - дозволяє вільне пересування (у тому числі – в метро), жовтий – рекомендує тижневий домашній карантин, червоний – два тижні самоізоляції.

Алгоритм роботи Alipay Health Code, як і інших «протикоронавірусних» програм, викликає чимало запитань у правозахисників. За інформацією журналістів The New York Times, інформація про колір присвоєного QR-коду та маршрути пересування його власника автоматично передається поліції. До того ж, невідомо, на основі яких конкретно даних система визначає «зелених», «жовтих» або «червоних» громадян. У самій Alipay зазначили лише, що використовують у роботі «великі обсяги інформації». Як і з якою метою функціонуватиме система після завершенню епідемії, теж невідомо.

Міністерство охорони здоров'я ІЗРАЇЛЮ запустило щось подібне до китайського «Детектору близьких контактів» - додаток під назвою "Маген" ("Щит"). Він відстежує геолокацію телефону та повідомляє, чи не знаходилися поблизу хворі на коронавірус люди. Для визначення місце розташування власника телефону використовується супутникова система навігації. Додаток зберігає інформацію про переміщення людини і зіставляє з оновленими епідеміологічними даними МОЗ.

Якщо програма виявить, що людина була в контакті з хворим, то на її мобільний прийде інструкція з правилами дотримання карантину. Також МОЗ Ізраїлю створив окремий портал. На ньому розміщені онлайн форми для обліку самоізольованих громадян, які контактували з особами, що повернулися з країн, де були підтверджені випадки коронавірусу.

Уряд СИНГАПУРУ рекомендує всім громадянам застосунок TraceTogether. За допомогою Bluetooth на смартфон записується інформація про всі інші телефони зафіксовані поблизу (дані зберігаються 21 день).

Додаток TraceTogether у Сингапурі

Програма вирахує близькість людей один до одного, попереджаючи користувачів щодо своїх співрозмовників (за наявності у співрозмовника підтвердженого діагнозу чи високої вірогідності зараження). Якщо програма визначить, що користувач вже спілкувався з особами, у яких захворювання підтверджено, дані щодо місцезнаходження й адреси користувача буде відправлено владі. В результаті - громадянину надішлють тест-систему для перевірки наявності Covid-19.

Розробники зазначають, що саме завдяки цьому додатку країні вдалось запобігти запровадженню карантину (школи, установи досі працюють, хоча кордони закрито). Варто також зазначити, що двічі на день влада Сінгапуру за допомогою WhatsApp інформує громадян щодо кількості випадків захворювання в країні, місць із найбільшим коефіцієнтом ураження та дає поради щодо запобігання інфікуванню.

До слова, використання застосунку не є обов'язковим, але у разі виявлення коронавірусної інфекції медики перевіряють стан всіх людей, з якими контактував пацієнт.

Мирослав Ліскович. Київ