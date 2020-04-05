МОЗ нагадало закладам харчування з take away про соціальну дистанцію

Заклади громадського харчування, які працюють на видачу замовлень з собою, мають забезпечити дотримання соціальної дистанції у чергах.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у Telegram.

"Звертаємося до закладів харчування, які працюють на видачу замовлень із собою. Будьте свідомими, потурбуйтесь про безпеку своїх клієнтів. Забезпечте дотримання соціальної дистанції у чергах. Уникайте створення натовпу. Відстань між людьми має бути не меншою за 1,5-2 метри", - йдеться у повідомленні.

У таких закладах рекомендується зробити розмітку на підлозі: фарбою або наліпками.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 10:00 5 квітня в Україні 1251 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 32 летальних, 25 пацієнтів одужали.