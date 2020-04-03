Ринки під час пандемії. Відкривати чи заборонити?

На місцях по-різному реагують на рекомендації МОЗ: десь на першому місці карантин, десь – забезпеченість продуктами

31 березня МОЗ України поінформувало, що постановою головного державного санітарного лікаря затверджено рекомендації органам виконавчої влади та місцевого самоврядування, при дотриманні яких можна відкрити продуктові ринки.

Головні з цих рекомендацій відомі й доволі прості: не більш як один відвідувач на 20 квадратних метрів торговельної площі, відстань між покупцями – не менш як 1,5 м, між місцями торгівлі – не менш ніж 3 м. Персонал має бути забезпечений засобами індивідуального захисту, повинні бути дотримані протиепідемічні заходи. Ну, і здійснювати торговельну діяльність можуть лише зареєстровані оператори ринку харчових продуктів.

Влада у містах і містечках України відреагувала на ці рекомендації-дозволи абсолютно по-різному. Наприклад, мер столиці одразу заявив, що Київ продуктових ринків наразі не відкриватиме. З ним солідарні й мери та голови облдержадміністрацій у частині регіонів. Але не всі. Ба, більше, при детальному вивченні теми, кореспонденти Укрінформу з’ясували, що в багатьох областях ринки взагалі не закривалися.

ЖОРСТКІ ПРОТИВНИКИ: ЖИТОМИР, ЛУЦЬК, ТЕРНОПІЛЬ, ПОЛТАВА, СУМИ

У Житомирі через карантин припинили працювати 6 великих ринків і, як повідомив міський голова Сергій Сухомлин, їх роботу не відновлять. У місті працює лише оптовий ринок Східний (Малинський), аби забезпечувати села області безперебійним постачанням продуктів.

Під час карантину ринки Луцька будуть закриті, бо підстав для поновлення їхньої роботи нема. На цьому під час засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій наголосив в.о. міського голови, секретар міської ради Григорій Пустовіт. За його словами, Міністерство охорони здоров’я не надавало рекомендацій щодо відкриття риків, а лише створило додаткові умови щодо дотримання протиепідемічних заходів для тих ринків, які продовжують функціонувати в тих українських містах, де немає такої заборони.

Працівники Луцького відділу поліції та патрульної поліції щодня перевіряють, чи виконують суб'єкти підприємницької діяльності рішення міської ради щодо тимчасового зупинення їхньої роботи.

“Захисні маски, рукавички, масова дезінфекція, дотримання безпечної дистанції – усе це сьогодні стало нормою. Але, на жаль, не для всіх. Дотримуватися правил особистої безпеки в умовах порушення пандемії має кожен. Загроза існує, вона уже в нашому місті. Ця хвороба підступна, вона не обирає ні за віком, ні за соціальним статусом. Сьогодні самоізоляція та самообмеження можуть врятувати життя”, – зазначив Григорій Пустовіт.

У Тернополі не працюють усі 6 продуктових та речових ринків.

Міський голова Тернополя Сергій Надал так коментує ситуацію:

«Уряд чітко передбачив, про які ринки йде мова. Це невеликі ринки, які знаходяться на території населених пунктів, де немає продуктових магазинів, для того щоб забезпечити населення продуктами харчування. Це нас не стосується. Або великі ринки, які забезпечені усім необхідним – вентиляцією, туалетами. У нас таких ринків немає на даний час. Крім того, маємо наполегливі рекомендації епідеміологів лабораторного центру та медиків не допускати роботи ринків. Наголошу, що сьогодні 98 хворих в області – й з них лише двоє мешканців Тернополя. Всі ми чудово знаємо, хто торгує на ринках і хто приїжджає купувати туди. Це всі ті, хто є потенційними носіями вірусу і небезпеки. Тому в жодному випадку не можна допустити такої діяльності. Тим більше є рішення оперативного штабу, який категорично заборонив діяльність ринків», – каже Сергій Надал.

У Тернополі з 20 березня, відповідно до рішення оперативного штабу, не працюють усі ринки, зокрема й продуктові.

Голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов і в.о. міського голови Полтави Олександр Шамота 1 квітня на спільному брифінгу заявили, що на Полтавщині не дозволятимуть поки що працювати продуктовим ринкам.

"Вчора була постанова головного санітарного лікаря... з приводу умов, яким мають відповідати ринки, якщо буде прийняте рішення про їх відкриття. Наша спільна позиція: наразі Полтавщина не готова, і ми не можемо взяти на себе відповідальність наразити на можливість захворювання у таких масових скупченнях людей. Це однозначно не питання сьогоднішнього дня", – зазначив Синєгубов.

Шамота підтримав очільника області й підкреслив, що саме завдяки жорстким заходам безпеки на Полтавщині наразі зафіксовано не так багато випадків захворювання на коронавірус.

"Ми розуміємо, що це збитки для підприємств, що це робочі місця, але життя і здоров'я людей – найголовніше", – наголосив він.

Продуктові ринки у Сумах поки що не відкриватимуть. Про це 1 квітня на засіданні міськвиконкому заявив міський голова Олександр Лисенко. «Якщо відкриємо ринки, ми можемо потрапити в ситуацію, як у Чернівцях. 9 осіб захворіли з села, яке поруч із містом, тому що вони всі були на центральному ринку. Давайте почекаємо і подивимося, чи вдасться нам зупинити розповсюдження даної інфекції», – сказав він. За словами начальника управління Держпродспоживслужби в Сумській області Віталія Крючкова, наразі в обласному центрі важко виконати умови, висунуті МОЗ, за яких можна дозволити здійснення торгівлі на ринках. Зокрема, забезпечення необхідної відстані між покупцями. «Складність – у тому, щоб забезпечувати відстань у 1,5 метра в чергах між покупцями. Тому що торгові місця розташовані одне від одного дуже близько. У нас цю умову важко виконати», – зазначив Крючков.

З 25 березня і на весь період карантину на території Сумської міської ОТГ заборонена робота об'єктів торгівлі, незалежно від форми власності та підпорядкування: усіх типів ринків, зокрема й продовольчих; об’єктів пересувної роздрібної торгівлі (рухомі транспортні засоби для торгівлі, ємності, діжки, лотки, столики тощо) з реалізації молока та молочної продукції, безалкогольних напоїв; тимчасових споруд із реалізації цигарок, тютюну та тютюнових виробів, безалкогольних напоїв (чай, кава тощо).

І НЕ ЗАКРИВАЛИ: ЗАКАРПАТТЯ, БУКОВИНА, ОДЕСА, ЛЬВІВ, ХАРКІВ

На Закарпатті продуктові ринки (великі й малі у містах) не закривали. Як сказали в профільному департаменті ОДА, ринки, що працюють, потрібні також і для того, щоб малі фермери із сіл, які спеціалізуються на вирощуванні ранньої садовини, мали де збувати товар.

Навіть при цьому, наприклад у Заріччі, селі, що спеціалізується на вирощуванні тепличних овочів і розсади, починається колапс: капуста, ціна якої завжди стартувала з 30 грн, йде нині по 15. Половина редиски гниє – немає покупців.

У Чернівецькій області за інформацією Держпродспоживслужби на сьогодні працює 17 продовольчих ринків, з них 5 – у районах області та 12 у самих Чернівцях. У сільській місцевості ринки працюють за графіком – один чи два рази на тиждень. На ринках зайняті не всі робочі місця, кількість відвідувачів незначна, тому легше дотримуватись рекомендацій щодо дистанції та інших застережень. В області сформовані мобільні групи з працівників Держпродспоживслужби і Нацполіції, які перевіряють дотримання урядових рекомендацій щодо кількості відвідувачів на ринках, дистанції між ними тощо. Крім того, на всіх ринках проводять посилену дезінфекцію від самого початку введення карантинних заходів, продавці забезпечені масками, антисептиками, останніми можуть користуватись і покупці. Особливих порушень встановлених вимог на ринках Буковини за цей час не виявлено.

Продовольчі ринки, на відміну від промтоварних включно з відомим "7-м кілометром", в Одеській області працюють. Усі продавці – у масках і рукавицях, відповідно до карантинних правил. В Одесі ще 15 березня мер Геннадій Труханов видав розпорядження "Про тимчасове призупинення роботи об'єктів загального користування з метою попередження розповсюдження захворюваності на гострі респіраторні інфекції". Ціни за минулі два тижні на продринках Одеси "підстрибнули" вдвічі.

Наприклад, кілограм капусти чи моркви можна було придбати за 4,5 грн – тепер за 9 грн., часник до 15 березня коштував 80 грн, а нині – 160. Ціна за 1 кг лимонів зросла з 30 до 80 грн, так само майже в 3 рази підвищилися ціни на імбир.

Продуктові ринки у Львові працюють з дотриманням визначених правил безпеки. Таке рішення було затверджене 18 березня на позачерговому засіданні комісії ТЕБ і НС. На засіданні комісії 1 квітня ринкам рекомендовано до кінця місяця забезпечити можливість безготівкової оплати разом із готівковою.

Контроль за ринками здійснюють районні адміністрації тричі на день. Керівники ринків забезпечують миття, дезінфекцію, все, що необхідно для того, щоб дотримуватися високого рівня безпеки.

Ціни – різні. Наприклад, у терміналі "Овочі та фрукти" найбільшого гуртового ринку "Шувар" найдорожче коштують лимон, імбир і часник, які традиційно вважаються набором проти застуди та грипу. Зокрема, рятівний цитрус продають від 75 до 95 грн за кг. За ранній часник з Єгипту правлять 125 грн за кг, а за імбир – 280 грн. Натомість, вітчизняна овочева продукція пропонується за помірними цінами. Закарпатські огірки коштують від 18 до 27 грн за кг, тернопільський лист салату – 50 грн за кг, пучок закарпатської редиски – 6 грн. Знизилися також ціни на м'ясну продукцію.

У Харкові, за даними департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міськради, ринки – великі та малі – працюють, а всього їх у місті більше 40. "Ринки працюють, але пам’ятних з минулих часів відкритих прилавків з горами продуктів м’ясо-молочного чи овоче-фруктового складу зараз немає, усе, як у магазині: скляні вітрини, захисна плівка, продавці – у масках та рукавичках, як і покупці", – пояснили у департаменті.

Як розповів директор Центрального ринку Юрій Медведєв, усіх вимог уряду щодо діяльності продовольчих ринків тут дотримано. "На нашому ринку продають не тільки продукти, а й засоби особистої гігієни, побутову хімію, корм і ліки для тварин, товари агрогрупи, починаючи з насіння та розсади. Але найголовніше – продукти. Про маски та рукавички ви вже знаєте, це обов’язково. Додам, що дистанція між покупцем і продавцем – 1,5 метра, на ринках вихідного дня – 3 м. Вологе прибирання – кожні 2 години. Вагові товари, у тому числі й сметана, – у ємностях, закритих плівкою. Два рази на день міряємо температуру працівникам, за бажанням відвідувачів – і їм теж. У приміщеннях – наочна агітація, кожні 30 хвилин лунає радіоповідомлення щодо правил карантину", – пояснив Юрій Медведєв. За його словами, зараз натовпу покупців на ринку немає: "Люди приходять, коли їм потрібно, дотримуються правил карантину. Інцидентів немає". Як сказали у профільному департаменті Харківської ОДА, всього у Харкові та області діє 156 ринків: "Зараз вони працюють відповідно до правил на період карантину. Контроль здійснюють правоохоронні органи".

ЧАСТИНА РИНКІВ НЕ ПРАЦЮВАЛА, АЛЕ НИНІ ВІДНОВЛЮЮТЬ РОБОТУ

Центральний продуктовий ринок в Івано-Франківську – це приватна структура, де за останні кілька місяців франківці спостерігали гучні розбірки між потенційними власниками за участі поліції. З початку карантину ринок відразу був закритим на дезінфекцію. Відкрили його кілька днів тому. Працюють овочеві та м’ясні ятки. Вимога до продавців – працювати виключно в захисних рукавичках та масках. Покупців без масок охорона не пускає, їх кількість на вході обмежують, щоб можна було дотримуватися безпечної дистанції – до 3 м. Усі ятки обгороджені поліетиленовою плівкою. Молочної продукції на прилавках немає. Втім, її в період карантину важко доставити з сіл до обласного центру через зупинку громадського транспорту. Тим паче, що потрапити до Івано-Франківська з 2 квітня стало ще складніше: на в’їзді до міста запрацювали 5 санітарних постів. Нині головний заклик місцевої влади – без нагальних причин жителям сіл і районів до Івано-Франківська не приїжджати. Водночас, маленькі продуктові ринки в мікрорайонах міста працюють від початку карантинних обмежень і досі. На вимогу містян кілька днів тому влада дозволила відкрити ще й ринок «Східний», що розрахований на понад 300 торговельних точок. Щоправда, влада обіцяє, що тут працюватимуть не всі павільйони, а через один.

У деяких містах Запорізької області, зокрема в Мелітополі, Енергодарі, Кам’янці-Дніпровській, ринки відновили роботу. В Оріхові на період карантину дозволено торгівлю насінням, посадковим матеріалом, розсадою на території торговельного майданчика ринку по вул. Мазепи, 92 (з 07.00 до 10.00 щоденно з 02 квітня і до закінчення дії карантину) з дотриманням відповідних санітарних та протиепідемічних заходів. В разі порушення правил чи реалізації недозволеного асортименту торгівлю буде негайно заборонено.

У самому Запоріжжі ринки залишаються зачиненими. У мерії кажуть, що в умовах посилення карантинних заходів на території країни і щоденного збільшення кількості хворих, відкривати ринки дуже небезпечно, а також додають, що в Запоріжжі немає ринків, де можна технічно виконати умови, зазначені в розпорядженні МОЗ. Тож місцева влада наразі відпрацьовує варіанти відновлення ринків. А тим часом, на кількох ринках міста в "овочевих" рядах є продавці, які пропонують товар з-під прилавків.

Станом на 2 квітня у Херсонській області працює лише один, найбільший на півдні України гуртовий ринок "Неждана" в с. Великі Копані. Про це нам повідомили в головному управлінні Держпродспоживслужби в Херсонській області. Усі інші ринки Херсонщини офіційно закриті на карантин з 20 березня. 27 березня в ОДА провели нараду, за результатами якої було доручено здійснити комісійні обстеження ринків щодо можливості їх функціонування в умовах карантину. За інформацією головного управління Держпродспоживслужби області, з 4 ринків, де вже провели обстеження, позитивний акт складено лише щодо Центрального ринку. Тобто комісія рекомендує дозволити його функціонування з певними обмеженнями та в окремій частині. А саме, можуть дозволити працювати м’ясо-молочному та павільйону готової рибної продукції промислового виготовлення, а також окремим суб’єктам господарювання, які зможуть дотримуватись посилених протиепідемічних заходів. Інші ринки з числа перевірених отримали акти з переліком недоліків, які необхідно усунути, щоб забезпечити належний протиепідемічний режим на період карантину. На території області налічується 37 агропродовольчих ринків, 10 із яких – у Херсоні. До карантину в обласному центрі працювали і комунальні ринки: на вулиці Миру, Кирила та Мефодія і на Привокзальній площі, але на даний час у них немає експлуатаційних дозволів від Держпродспоживслужби.

На Вінниччині продовольчі ринки працюють за умови дотримання жорстких карантинних обмежень. Йдеться про наявність у продавців масок і рукавичок, покупців пускають теж тільки у масках. Відстань між продавцями за прилавками – не менше 3 м. На критих ринках запроваджено температурний скринінг відвідувачів – з підвищеною температурою наказано не впускати. М'ясо, птицю можна продавати лише за наявності вітрин, або ж на прилавку вони мають бути прикриті плівкою. Заборонено продаж молочної продукції не в заводській упаковці, себто, домашнього сиру, розсольних сирів, молока і сметани на розлив. Ринки працюють у будні з 10.00 до 14.00, у вихідні – до 17.00 години. Це у містах. У селах, де базари – раз на тиждень, зазвичай здійснювалася виїзна торгівля. З першого тижня карантину продавців там почали розганяти, і минулого тижня вони вже не приїжджали.

Ринки на Чернігівщині рішенням обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було рекомендовано закрити на карантин із 24 березня – ще коли в області не було виявлено жодного хворого на коронавірус. В обласному центрі, зокрема, кілька днів працювали тільки продуктові магазини й супермаркети, подекуди велася стихійна торгівля з її традиційним набором: овочі, молочка, горіхи, квасоля, насіння, мед, домашня консервація тощо.

Після озвучення рекомендацій МОЗ щодо умов відкриття ринків – у Чернігові заговорили про можливе відновлення їх роботи. Проте жодних офіційних рішень на обласному чи місцевому рівні (у Чернігові зокрема) з цього приводу поки що ухвалено не було. Попри це, з вівторка, 31 березня, продуктові торгові точки ринків обласного центру запрацювали активніше. У деяких тепер кажуть, що вони взагалі й не закривалися. Усього в місті налічується близько 10 великих і малих ринків. Із розповідей очевидців: працюють як два великих – "Центральний" і "Нива", так і менші – в мікрорайонах. На ринках можна зустріти попереджувальні оголошення про небезпеку коронавірусу та необхідність дотримання дистанції. Частина людей ходять у масках і намагаються дистанціюватися одне від одного. Хоча загалом, це робити нескладно, оскільки людей на ринках дуже мало. У пресслужбі Чернігівської міськради пояснили, що рішення про відновлення роботи ринків міська влада не ухвалювала, оскільки призупиняла їх роботу обласна комісія, відповідно, вона й повинна вирішувати питання про відновлення.

На Дніпропетровщині більшість продовольчих ринків працює. Зокрема, й Центральний ринок «Озерка» у Дніпрі. Два тижні тому закрити його допомагала навіть поліція. Однак уже наступного дня тут продовжилась торгівля, щоправда, лише в головному корпусі, де продають продовольчі товари. Наразі у приміщенні критого ринку працюють тільки кілька торговельних точок, де продають переважно овочі-фрукти, а також ковбасні вироби. Попиту на продукцію майже нема: покупців на ринку в період карантину в Дніпрі менше, ніж продавців. А ось у Кривому Розі продуктові ринки в період карантину не відкриватимуться. Таке рішення ухвалили на засіданні міського штабу з протидії епідемії 1 квітня. Так само не працюють ринки у Павлограді. Місцеві підприємці 31 березня навіть вийшли на акцію протесту з вимогою відновити торгівлю. Свою позицію вони аргументували тим, що хоч у період карантину їм і не треба платити так зване «містове», однак оплачувати роботу охорони все ж доводиться. Продовольчі ринки інших міст області працюють з обмеженнями та дотриманням вимог карантину. До того ж, на Дніпропетровщині створили обласну комісію щодо моніторингу споживчих цін на соціально значущі товари та контролю за цінами. Слідкуватимуть за цінами на цукор та сіль, овочі й крупи, макаронні вироби, м’ясо, яйця та молочні продукти. А ще – вітчизняні та імпортні антибіотики, жарознижувальні та знеболювальні препарати, медичні маски й етанол. Також моніторитимуть ціни на бензин, дизельне паливо та газ для авто.

У Донецькій області сьогодні-завтра знову відкриються продуктові ринки, але – за умови виконання всіх карантинних обмежень. Про це 1 квітня на брифінгу в Краматорську заявив головний державний санітарний лікар Донецької області Василь Гончаренко.

Він наголосив, що сьогодні для роботи ринків чітко прописані умови: на площі 20 метрів – один відвідувач. «Наприклад, на Краматорський критий ринок, який має площу 800 кв метрів, мають право зайти і перебувати там одночасно не більш як 40 покупців. Відстань між покупцями – 1,5 метра, а між продавцями 3 метри. Потрібно не менше трьох разів дезінфікувати робочі поверхні. І відвідувачі мають бути тільки в масках, а якщо у людини немає маски, то власник ринку при вході повинен видати маску», – пояснив епідеміолог. Також він додав, що згідно з карантинними правилами продавці повинні бути всі в масках і бажано в рукавичках, на кожному робочому місці має бути спиртовий антисептик. «Якщо епідемічна ситуація загостриться і виникне необхідність заборонити роботу ринків, якщо будуть порушення, якщо власники, продавці й відвідувачі не будуть виконувати правила, ринки будуть закриті повторно. Все треба зробити, щоб не хворіли й не вмирали наші люди», – заявив Гончаренко. Перший заступник начальника Держспоживслужби в Донецькій області Володимир Керелюк також наголосив: перше, що розглядається, як можливе для продажу на цих ринках, – це сировинна група товарів. «Ніякої кулінарії, ніяких ковбас, копчених продуктів. Прийшли – візьміть собі шматок сала, м'яса. Займіть себе на кухні, приготуйте з цього щось. Водночас будете чимось зайняті вдома», – сказав Керелюк. Як повідомлялося раніше, з 25 березня на Донеччині були закриті всі ринки.

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Звісно, місцева влада в ситуації з продовольчими ринками балансує, як канатоходець на небезпечній висоті. З одного боку життєво важливо робити все, щоби стримувати поширення у своїх регіонах коронавірусу, а з другого – слід хоч якось в умовах економічного спаду підтримати місцеве підприємництво. Залишається ще тільки один нюанс, який при зважуванні всіх «за» і «проти» чомусь зовсім не згадують деякі місцеві очільники. А саме – названа МОЗ підстава для можливого відкриття продуктових ринків – «якщо у населення є проблеми з доступом до харчових продуктів». От цікаво, які проблеми можуть бути з доступом до продуктів у мешканців великих міст, де крім численних магазинів, у кожному районі є ще й по кілька супермаркетів?

Кореспонденти Укрінформу в регіонах