Що робити, аби коронавірус не “вижив” у квартирі й на одязі: українцям дали поради

Коронавірус може залишатися на поверхнях до п'яти днів.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я України в Facebook.

"Коронавіруси можуть жити на поверхнях до 5 днів. Конкретні терміни залежать від типу поверхні, температури й вологості навколишнього середовища. Тому важливо дезінфікувати контактні поверхні — ручки дверей, поручні, предмети загального користування тощо", - йдеться у повідомленні.

У ЦГЗ рекомендують щодня очищати і дезінфікувати поверхні, яких часто торкаються: дверні ручки, приліжкові тумбочки, каркаси ліжка та інші меблі для спальні. Для цього потрібно використовувати звичайні побутові дезінфекційні засоби із 1% хлору.

Також у ЦГЗ рекомендують принаймні один раз на день дезінфікувати 1%-м розчином хлору ванну і унітаз. Бавовняну білизну можна прати з порошком у машині за температури 90 °C та ретельно висушувати.

Читайте також: При МОЗ почав роботу цілодобовий оперативний штаб

Як повідомляв Укрінформ, за даними Центру громадського здоров’я, станом на 10:00 26 березня, в Україні 156 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 43 нові випадки.