При МОЗ почав роботу цілодобовий оперативний штаб

При Міністерстві охорони здоров’я України розпочав роботу цілодобовий оперативний штаб з протидії поширенню коронавірусу.

Про це на брифінгу сказала представниця пресслужби Міністерства охорони здоров’я, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Сьогодні вранці відбулося розгортання штабу. Віктор Ляшко провів вранці перше засідання та призначив керівника штабу, дав доручення до 16:00 всім головам ОДА створити такі штаби в областях, організувати їх роботу та призначити керівників", - поінформували в МОЗ.

Також, за інформацією міністерства, на засіданні було визначено органи влади, які будуть долучені до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації - МОЗ, ДСНС, Нацполіція, Держприкордонслужба. Цей список може доповнюватися відповідно до завдань. Штаб буде працювати цілодобово.

Крім того, за даними МОЗ, розроблені рекомендації щодо дезінфекції та індивідуального захисту працівників громадського транспорту та закладів громадського харчування, які зараз продовжують працювати. Сьогодні їх буде затверджено головним державним санітарним лікарем.

У МОЗ також повідомили, що вранці відбулася селекторна нарада під головуванням головного державного санітарного лікаря Віктора Ляшка з обласними структурними підрозділами МВС та головними обласними санітарними лікарями, на якій були обговорені питання щодо самоізоляції осіб, які підписали інформовану згоду на неї. Зокрема, обговорювалося питання встановлення за такими особами медико-санітарного нагляду і контролю дотримання умов самоізоляції співробітниками Національної поліції.

Як повідомлялося, станом на 10 ранку 26 березня в Україні зафіксовано 43 нові випадки Covid-19, загалом 156 випадків, з них 5 летальні.

Зараз на карантині в різних країнах знаходиться 160 українців, 20 українців хворі на Covid-19, 6 українських громадян одужали.

Кабмін 25 березня запровадив надзвичайну ситуацію державного рівня та продовжив карантинні заходи до 24 квітня, а також призначив заступника міністра охорони здоров’я - головного державного санітарного лікаря Ляшка керівником робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації державного рівня.