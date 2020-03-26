В Україні зафіксували вже 156 випадків Covid-19
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
"За даними Центру громадського здоров’я, станом на 10:00 26 березня в Україні 156 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 43 нові випадки", - йдеться у повідомленні.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область - 1 випадок;
Волинська область - 2 випадки;
Дніпропетровська область - 2 випадки;
Донецька область - 1 випадок;
Запорізька область - 7 випадків;
Житомирська область - 2 (1 летальний) випадки;
Івано-Франківська область - 16 (2 летальні) випадків;
м. Київ - 34 випадки;
Київська область - 24 випадки;
Львівська область - 2 випадки;
Луганська область - 1;
Одеська область - 4;
Тернопільська область - 15 випадків (1 летальний);
Херсонська область - 1 випадок;
Чернівецька область - 42 (1 летальний) випадки;
Черкаська область - 2 випадки.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 26 березня 2020 року до Центру надійшло 183 повідомлення про підозру на Covid-19. Всього з початку 2020 року надійшло 1124 повідомлення про підозру на Covid-19.
Фото: АА