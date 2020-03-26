В Україні зафіксували вже 156 випадків Covid-19

В Україні станом на ранок 26 березня зафіксовано 156 випадків Covid-19.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

"За даними Центру громадського здоров’я, станом на 10:00 26 березня в Україні 156 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 43 нові випадки", - йдеться у повідомленні.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область - 1 випадок;

Волинська область - 2 випадки;

Дніпропетровська область - 2 випадки;

Донецька область - 1 випадок;

Запорізька область - 7 випадків;

Житомирська область - 2 (1 летальний) випадки;

Івано-Франківська область - 16 (2 летальні) випадків;

м. Київ - 34 випадки;

Київська область - 24 випадки;

Львівська область - 2 випадки;

Луганська область - 1;

Одеська область - 4;

Тернопільська область - 15 випадків (1 летальний);

Херсонська область - 1 випадок;

Чернівецька область - 42 (1 летальний) випадки;

Черкаська область - 2 випадки.

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Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 26 березня 2020 року до Центру надійшло 183 повідомлення про підозру на Covid-19. Всього з початку 2020 року надійшло 1124 повідомлення про підозру на Covid-19.

Фото: АА