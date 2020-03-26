У мерії Сум заявляють про ще один випадок коронавірусу в місті

На Сумщині зафіксовано ще один випадок захворювання на коронавірус.

Про це журналістам повідомив заступник міського голови Сум Максим Галицький.

«Хвороба вразила 49-річну жінку, яка їздила до Чехії. До України вона повернулася 10 березня. 19 березня звернулася до сімейного лікаря. 23 березня її госпіталізували до обласної інфекційної лікарні, а 25 березня Сумський лабораторний центр підтвердив у жінки коронавірус», - зазначив Галицький.

Це вже другий випадок діагностування у жителів Сумщини коронавірусу.

Як повідомляв Укрінформ, раніше цю хворобу виявили у 76-річної жительки села Козацьке Конотопського району. Жінка, яка проживала з онуком, працівником місцевої «швидкої допомоги», потрапила до Конотопської ЦРЛ 23 березня. До цього вона хворіла шість днів. Хвору помістили до реанімаційного відділення лікарні, під’єднали до апарату штучної вентиляції легенів, однак вона померла.

Фото: АА