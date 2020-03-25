Головний санлікар керуватиме роботами з ліквідації наслідків Covid-19

Головний санлікар керуватиме роботами з ліквідації наслідків Covid-19

Укрінформ
Заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко керуватиме роботами з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня.

Це передбачено розпорядженням «Про переведення єдиної державної системи цивільного захисту у режим надзвичайної ситуації», яке ухвалив уряд у середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Пропонується призначити заступника міністра охорони здоров’я України, головного державного санітарного лікаря України керівником робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня», - сказав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, доповідаючи щодо цього проєкту на засіданні уряду.

Кабмін підтримав це розпорядження.

Читайте також: Коронавірус почав поширюватися всередині країни — Ляшко

Як повідомлялося, уряд запровадив стан надзвичайної ситуації по всій Україні на 30 днів, до 24 квітня 2020 року, з метою запобігання поширенню Covid-19.

В Україні станом на ранок 25 березня 113 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 4 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.

Станом на ранок середи, 25 березня, в світі, за даними сайту Worldometer, зареєстровано 423 515 випадків зараження коронавірусом, зокрема 18 910 летальних і 109 154 випадки одужання.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-