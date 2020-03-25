Головний санлікар керуватиме роботами з ліквідації наслідків Covid-19

Заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко керуватиме роботами з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня.

Це передбачено розпорядженням «Про переведення єдиної державної системи цивільного захисту у режим надзвичайної ситуації», яке ухвалив уряд у середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Пропонується призначити заступника міністра охорони здоров’я України, головного державного санітарного лікаря України керівником робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня», - сказав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, доповідаючи щодо цього проєкту на засіданні уряду.

Кабмін підтримав це розпорядження.

Як повідомлялося, уряд запровадив стан надзвичайної ситуації по всій Україні на 30 днів, до 24 квітня 2020 року, з метою запобігання поширенню Covid-19.

В Україні станом на ранок 25 березня 113 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 4 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.

Станом на ранок середи, 25 березня, в світі, за даними сайту Worldometer, зареєстровано 423 515 випадків зараження коронавірусом, зокрема 18 910 летальних і 109 154 випадки одужання.