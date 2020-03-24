Коронавірус почав поширюватися всередині крани — Ляшко

Постачання тестів дозволять розширити тестування, втім зростання захворюваності відбудеться, тому що вірус почав поширюватися всередині крани.

Про це в ефірі програми “Свобода слова” сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Кількість тестів, яка надійшла, збільшить кількість точок, де нададуть тестування, і з кожною наступною партією ці точки (їх кількість - ред.) будуть збільшуватися, це буде нам дозволяти оперативніше, коштом саме місць доставлення зразків, проводити дослідження”, - сказав Ляшко.

Також, за його словами, дооснастили національну референс-лабораторію.

“Сьогодні вона збільшила потужність в кілька десятків разів, раніше вона могла проводити 200 досліджень на добу, зараз вона може проводити 1200 досліджень на добу”, - сказав Ляшко.

Читайте також: МОЗ розробило рекомендації щодо поховання померлих від коронавірусу

Водночас головний санлікар зазначив, що кількість хворих збільшиться не через розширення діагностики, а внаслідок того, що з'явилася внутрішньокраїнна передача вірусу. За прикладом інших країн, МОЗ очікує сплеску захворюваності.