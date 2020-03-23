МОЗ розробило рекомендації щодо поховання померлих від коронавірусу

Міністерство охорони здоров'я розробило рекомендації для поховання померлих від коронавірусної інфекції.

Про це на брифінгу у понеділок сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"ВООЗ не рекомендує ніяких особливих правил для заховання померлих з COVID-19. Водночас наш оперативний штаб, який працює при МОЗ, детально розглядав це питання, визначив усі можливі ризики, які можуть виникнути у подальшому при похованні хворих з Covid-19. Ми розробили певну інструкцію, і ця інструкція лягає в нормативно-правовий акт МОЗ", - сказав Ляшко.

За його словами, найбільший ризик при похованні виникає через ритуальні обряди. Тому там, де є велике скупчення людей, прощальні поцілунки - це все точки ризику, які треба унеможливлювати та запобігти.

"Ми вимушені вам порекомендувати зменшити час та кількість гостей, які проводжають людину, яка померла від Covid-19, в останню путь" – заявив урядовець.

Станом на ранок 23 березня до Центру громадського здоров'я (ЦГЗ) надійшло 114 повідомлень про підозру на Covid-19, загалом же в Україні зафіксовано 73 випадки коронавірусної хвороби Covid-19.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldometers, станом на ранок 23 березня загальна кількість хворих на коронавірус Covid-19 становить 339 710. З них понад 99 тисяч осіб хворіли та видужали, а 14 704 померли.