МОЗ розробило рекомендації щодо поховання померлих від коронавірусу

МОЗ розробило рекомендації щодо поховання померлих від коронавірусу

Укрінформ
Міністерство охорони здоров'я розробило рекомендації для поховання померлих від коронавірусної інфекції.

Про це на брифінгу у понеділок сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"ВООЗ не рекомендує ніяких особливих правил для заховання померлих з COVID-19. Водночас наш оперативний штаб, який працює при МОЗ, детально розглядав це питання, визначив усі можливі ризики, які можуть виникнути у подальшому при похованні хворих з Covid-19. Ми розробили певну інструкцію, і ця інструкція лягає в нормативно-правовий акт МОЗ", - сказав Ляшко.

За його словами, найбільший ризик при похованні виникає через ритуальні обряди. Тому там, де є велике скупчення людей, прощальні поцілунки - це все точки ризику, які треба унеможливлювати та запобігти.

"Ми вимушені вам порекомендувати зменшити час та кількість гостей, які проводжають людину, яка померла від Covid-19, в останню путь" – заявив урядовець.

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Станом на ранок 23 березня до Центру громадського здоров'я (ЦГЗ) надійшло 114 повідомлень про підозру на Covid-19, загалом же в Україні зафіксовано 73 випадки коронавірусної хвороби Covid-19.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldometers, станом на ранок 23 березня загальна кількість хворих на коронавірус Covid-19 становить 339 710. З них понад 99 тисяч осіб хворіли та видужали, а 14 704 померли.

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