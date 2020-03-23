МОЗ спростовує фейк про можливість зараження Covid-19 через їжу

Припущення про можливість передачі нового коронавірусу через їжу не підтвердилися.

Про це повідомляється в офіційному Telegram-каналі МОЗ Коронавірус_інфо.

"Немає достовірних даних про зараження через їжу. Ані в Україні, ані за кордоном. Припущення про інфікування першого пацієнта через їжу офіційно не підтвердилося", - йдеться у повідомленні.

В МОЗ закликали послуговуватися інформацією з надійних джерел.

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Фото: GEERT VANDEN WIJNGAERT/BLOOMBERG