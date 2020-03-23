МОЗ спростовує фейк про можливість зараження Covid-19 через їжу
Про це повідомляється в офіційному Telegram-каналі МОЗ Коронавірус_інфо.
"Немає достовірних даних про зараження через їжу. Ані в Україні, ані за кордоном. Припущення про інфікування першого пацієнта через їжу офіційно не підтвердилося", - йдеться у повідомленні.
В МОЗ закликали послуговуватися інформацією з надійних джерел.
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Фото: GEERT VANDEN WIJNGAERT/BLOOMBERG