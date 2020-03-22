СБУ спростувала черговий фейк про коронавірус

Служба безпеки України з'ясувала, що першоджерелами розміщення в інтернеті фейкового відео, яке нібито стосується коронавірусу, стали «боти» проросійського спрямування.

Про це у Faсebook повідомляє СБУ.

«Друзі, у соцмережах – черговий фейк про коронавірус. Не встигли «відлітати» гвинтокрили, які мали розпилювати вночі дезінфекційні засоби, як наші кіберфахівці зафіксували спроби розповсюдження нової нісенітниці. Тепер в мережі «розганяється» відео про те, що в міському транспорті (спочатку йшла мова про Вінницю, а потім про Львів) сталася бійка, оскільки один з пасажирів нібито кашляв та мав ознаки коронавірусу», - зазначається в повідомленні.

Кіберфахівці встановили, що цей конфлікт насправді був зафіксований значно раніше, і він жодним чином не пов’язаний із коронавірусом.

У СБУ вказують, що першоджерелами розміщення цього відео стали «боти», зокрема проросійського спрямування. Згодом ці матеріали стали активно поширювати на сепаратистських та проросійських ресурсах.

«Аномальне «вірусне» поширення матеріалу вказує на залучення «ботоферм»для дестабілізації ситуації», - підкреслюють у спецслужбі.

У зв’язку з цим СБУ вкотре закликає ЗМІ та громадян ретельно ставитися до перевірки інформації та користуватися офіційними джерелами, застерігаючи: такі публікації спрямовані на розхитування ситуації в нашій державі.

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Зараз здійснюються заходи для встановлення та притягнення до відповідальності осіб, які свідомо поширюють неправдиву інформацію.

У СБУ нагадали, що минулого тижня було виявлено вісім осіб, які розповсюджували фейки про коронавірус. Спільно з Нацполіцією стосовно них ужиті заходи адміністративного впливу. Як з'ясувалося, що один з таких "кіберактивістів" отримував завдання з країни-агресора на дестабілізацію ситуації через поширення фейків про COVID-19.