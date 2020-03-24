За попередньою інформацією, в Україні нарахували ще 10 випадків Сovid-19 - Ляшко

Про це в ефірі програми “Свобода слова” сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми маємо сьогодні, знову ж таки, випадки зареєстровані, про які ми скажемо офіційно завтра (24 березня — ред.). Зараз, за попередньою інформацією, яка не є підтвердженою, ми впродовж цього дня маємо 10 випадків підтверджених (лабораторно — ред.) нової коронавірусної хвороби”, - сказав Ляшко.

Він додав, що ця інформація буде уточнена 24 березня на 9 годину ранку.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 23 березня в Україні, за даними МОЗ, зафіксовано 73 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.