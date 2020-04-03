Збирати зразки для тестів на Covid-19 будуть 547 мобільних бригад - Ляшко

В Україні створено 547 мобільних бригад, які за рішенням сімейного лікаря або фахівців екстреної медичної допомоги на місці відбиратимуть зразки біологічного матеріалу на Covid-19.

Про це в ефірі програми “Право на владу” на 1+1 сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає кореспондент Укрінформу.

“Алгоритм тестування змінений. На сьогоднішній день створено 547 мобільних бригад, які за рішенням сімейного лікаря, рішенням бригад екстреної медичної допомоги виїжджають на місця, відбирають зразки біологічного матеріалу, аби доставити їх у вірусологічну лабораторію на дослідження та встановлення діагнозу”, - пояснив Ляшко, наголосивши, що хворим, або людям, які підозрюють що заразилися коронавірусом, не треба їхати в лікарню.

За його словами, біля кожної з 240 лікарень, які визначені базовими для прийому першої хвилі пацієнтів, розгорнуто мобільні точки ДСНС, які дозволяють проводити санітарне сортування хворих, аби до стаціонарів не потрапляли здорові люди, у яких немає підозри на Covid-19.

“Це дозволить нам запобігти внутрішньолікарняному інфікуванню”, - зазначив Ляшко.

Він також нагадав, що до тестування долучаться приватні лабораторії, і для проведення досліджень будуть використовуватися їхні пункти прийому зразків.

Окрім того, вірусологічні лабораторії отримають нове обладнання - протягом двох днів в Україну прибудуть 12 ампліфікаторів, за допомогою яких буде проводитися ПЛР-діагностика зразків. Це дозволить збільшити кількість тестувань в кожній лабораторії

Ляшко також повідомив, що зараз в Україні - нарівні із закупленими та завезеними як гуманітарна допомога - використовуються тести трьох вітчизняних розробників, одним з яких є Інститут молекулярної біології та генетики.

"Сьогодні передбачене фінансування, яке дозволить нам з наступного тижня закуповувати тест-системи у вітчизняного виробника, і ми розмістили попереднє замовлення на 2 млн досліджень", - додав головний державний санітарний лікар.