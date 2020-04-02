Ляшко анонсує серійне виробництво тестів на СOVID-19 з наступного тижня

В Україні забезпечать вітчизняними тестами на коронавірус усі лабораторії, які їх потребують, планується, що серійне виробництво тестів почнеться наступного тижня.

Про це на брифінгу 2 квітня сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"МОЗ працює над цим питанням. В указі Президента було про те, що треба виділити кошти на виробництво тест-систем. Ми працювали з Інститутом молекулярної біології, і з іншими виробниками. Я думаю, що на наступному тижні в нас буде серійне виробництво тестів і будуть поставки вітчизняних тестів до ПЦР-лабораторій. І ми спокійно забезпечимо всіх, хто цього потребує", - сказав Ляшко.

Як повідомлялося, в Україні зафіксовано 804 випадки COVID-19, з них 20 летальних, 13 людей одужало.

За даними Worldоmeter, у світі станом на ранок 2 квітня зафіксовано 936 436 випадків COVID-19, з них 47 251 летальний, 194 585 людей одужали.