СБУ розслідує, чи приховувала “Євролаб” результати тестів на коронавірус

Працівники Служби безпеки України провели слідчі дії у приміщеннях ТОВ «Євролаб» у межах кримінального провадження за фактом можливого вчинення дій, спрямованих на поширення епідемії COVID-19.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Головне слідче управління СБ України розслідує кримінальне провадження за фактом можливого вчинення посадовими особами ТОВ «Євролаб» дій, які спрямовані на поширення епідемії COVID-19 та заподіяння шкоди здоров’ю населення України", - йдеться у повідомленні.

Як уточнили у спецслужбі, йдеться про навмисне неповідомлення відповідним державним органам інформації про виявлені позитивні результати тестів на коронавірус в окремих осіб.

Читайте також: МОЗ попереджає приватні лабораторії про наслідки приховування результатів на коронавірус

Повідомляється, що 1 квітня на підставі судової ухвали було проведено обшуки в приміщеннях ТОВ «Євролаб», за результатами яких вилучено важливі для слідства документи та інформацію.

Найближчим часом вилучені документи опрацюють із залученням фахівців Міністерства охорони здоров’я України, після чого будуть прийняті відповідні процесуальні рішення у кримінальному провадженні, заявили в СБУ.

Досудове розслідування триває, проводяться всі необхідні й передбачені чинним законодавством слідчі й розшукові дії.

"...Ми вважаємо неприпустимим, коли окремі особи, що своїми діями поставили під загрозу здоров’я та життя багатьох людей, намагаються уникнути відповідальності, переводячи ситуацію у політичну площину", - заявили також у спецслужбі.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні зафіксовано 804 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.