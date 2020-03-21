МОЗ попереджає приватні лабораторії про наслідки приховування результатів на коронавірус

Міністерство охорони здоров'я України буде відкликати ліцензії у лабораторій, зокрема приватних, які не будуть звітувати про проведені дослідження на коронавірус, згідно із встановленою формою.

Про це зазначив заступник міністра охорони здоров’я, Головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час онлайн-брифінгу, повідомляє пресслужба МОЗ.

«Є вимога до приватних лабораторій передавати перші п'ять позитивних і 10 негативних зразків в національну лабораторію для підтвердження. Наразі вони зобов'язані звітувати за встановленою формою. У разі порушення МОЗ ініціюватиме відкликання ліцензії», - сказав він.

Також повідомляється, що Міністерство охорони здоров’я спільно з Державною митною службою, Міністерством фінансів і Мінекономіки розробило проєкт постанови з переліком товарів, робіт і послуг, які будуть закуповуватися поза рамками закону про державні закупівлі.

Окрім того, планується затвердити перелік ліків, які будуть звільнятися від митних платежів та ПДВ.

За даними МОЗ, наразі в Україні лабораторно підтвердили 41 випадок Covid-19, три з них летальні і одна людина видужала.

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