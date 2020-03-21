У світі немає підтверджених випадків зараження від тварин - МОЗ

У Міністерстві охорони здоров'я спростували інформацію про те, що потрібно уникати контактів з домашніми тваринами через загрозу поширення Covid-19.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ у Telegram.

"У мережі набирає обертів дискусія про лютневу інформаційну кампанію щодо запобігання поширенню коронавірусу в Україні. В ній, зокрема, йдеться про підтверджені МОЗ рекомендації уникати контактів з тваринами, які нібито можуть інфікувати людину. У зв’язку з цим МОЗ України повідомляє: у світі справді немає лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом від домашніх тварин. Інформаційні матеріали, розроблені Червоним Хрестом, які друкувалися в лютому 2020 року, були погоджені попереднім складом МОЗ України та містили інформацію станом на кінець січня і лютого", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, новий склад МОЗ України на чолі з міністром Іллею Ємцем безперервно аналізує світові дослідження та динаміку поширення коронавірусу і вже з початку березня 2020 року роз’яснює, що важливе передусім дотримання гігієни та соціальної дистанції. Безпечна відстань під час поширення коронавірусної інфекції - від 1,5 метра.

"Якщо ми тримаємо дистанцію з людьми задля запобігання поширенню коронавірусу, то варто дотримуватися тих самих норм і при вигулі домашніх улюбленців, уникати контакту з дикими тваринами, старанно виконувати всі гігієнічні заходи після контакту з домашніми і свійськими. Треба не тільки самим ретельно мити руки з милом, а особливо ретельно обробляти лапи тварини після прогулянки. Також під час самих прогулянок рекомендуємо уникати багатолюдних місць", - зауважили у пресслужбі.

МОЗ закликало під час карантину особливо відповідально ставитися та піклуватися про всіх членів родини, зокрема і про чотирилапих улюбленців, які для багатьох є невід’ємною частиною сім’ї.

Як повідомляв Укрінформ, за даними МОЗ, наразі в Україні лабораторно підтвердили 41 випадок Covid-19, три з них летальні і одна людина видужала.

Станом на ранок 21 березня, у світі зареєстровано 276 462 випадки зараження коронавірусом, 91 954 людини одужали і 11 417 померли.