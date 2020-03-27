Транспорт у Чернігові перевели на спецрежим

З п’ятниці, 27 березня, роботу громадського транспорту Чернігова переведено у режим спецперевезень, пасажирів впускають лише за тимчасовими посвідченнями.

Про це повідомила пресслужба Чернігівської міської ради.

"У Чернігові з 27 березня весь громадський транспорт переходить до закінчення карантину на новий порядок роботи і обслуговує тільки працівників підприємств/служб життєзабезпечення міста з метою їх доставки на роботу/з роботи", - йдеться у повідомленні.

Згідно з новими правилами, весь громадський транспорт працюватиме в режимі спеціальних регулярних перевезень з 6 до 9 години ранку та з 16-ї до 19-ї. Користуватися ним можуть лише ті, хто має спеціальні перепустки - їх видача вже закінчилась. Для військовослужбовців такою перепусткою є військовий квиток.

Пільги на безоплатний проїзд у режимі спеціальних перевезень не діють. Їздити можна тільки у засобах індивідуального захисту. Наповнення салону транспортного засобу - 50% сидячих місць.

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Розклад руху тролейбусів у режимі спецперевезень, а також маршрути автобусів, які курсуватимуть, розміщено на сайті міської ради.

Як повідомлялося, 25 березня уряд України ввів режим надзвичайної ситуації для запобігання поширення коронавірусу по всій території країни та продовжив карантин до 24 квітня.

В Україні підтверджено 218 випадків Covid-19, з них 5 летальних, 5 людей одужали.

За даними Worldmeters, у світі заражено коронавірусом 549 147 осіб, з них 128 623 одужали і 24 863 померли.