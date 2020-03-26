У Чернігові запрацювала лабораторія з виявлення коронавірусу

У Чернігові запрацювала лабораторія для проведення полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) тестів на коронавірус.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив заступник голови Чернігівської ОДА Андрій Подорван.

"Лабораторія для проведення полімеразної ланцюгової реакції тестів на коронавірус запрацювала на базі Чернігівського обласного лабораторного центру МОЗ України. Для неї було закуплено німецьке обладнання і супутнє устаткування: бокси для стерильних робіт, мікроцентрифуга, реагенти тощо", - розповів він.

За його словами, обладнання придбане в стислі терміни. Кошти на нього (645 тис. грн) за один день зібрали серед представників влади та бізнесу.

До появи цієї лабораторії, зразки матеріалу для виявлення коронавірусу з Чернігівщини відправлялися в київську референс-лабораторію.

За словами директора лабораторного центру Миколи Донця, наявне обладнання дозволяє одночасно аналізувати 12 проб. На отримання результату потрібно близько 8 годин.

Діагностику в лабораторії проводитимуть безкоштовно за наявності підозри на інфікування Covid-19 та рішення медиків.

Як раніше повідомляло агентство, 19 березня Чернігівська ОДА ініціювала збір коштів на придбання лабораторії ПРЛ і до кінця дня зібрала необхідну суму. 23 березня в область надійшло 5 тис. експрес-тестів на виявлення коронавірусу та 1800 тестів ПРЛ. Швидкі тести розподілили по містах і районах області.

Лабораторія запрацювала 25 березня, а 26-го в Борзнянському районі експрес-тест дав перший позитивний результат - коронавірус виявили у 69-річного чоловіка із пневмонією. Наразі цей результат перевіряється.

Станом на 10:00 26 березня в Україні 156 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав та виписаний з лікарні.