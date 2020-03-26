У Франківську почали робити перші лабораторні дослідження на Covid-19

В Івано-Франківську почали роботи перші лабораторні дослідження на Cоvid-19.

Про це на брифінгу поінформував в.о. голови Івано-Франківської ОДА Віталій Федорів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми вже сьогодні розпочинаємо в сучасній лабораторії Центру ВІЛ-СНІДу у тестовому режимі робити проби на Cоvid-19 в області», - повідомив Федорів.

За його словами, на Прикарпатті вже є необхідні реагенти, які використовуватимуть у лабораторії першочергово. Крім того, з обласного бюджету скерують 120 тис. грн на тижневий запас необхідних матеріалів для роботи лабораторії.

В Івано-Франківській області лабораторно підтвердили 16 випадків на Cоvid-19, з них два – летальні. Наразі 84 особи, які контактували з хворими на коронавірусу інфекцію, перебувають на самоізоляції. На такий режим також дали згоду понад 1300 жителів Прикарпаття, які повернулись з-за кордону.

Фото: АА