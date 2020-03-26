На Прикарпатті серед інфікованих коронавірусом - поліцейський і священик

В Івано-Франківській області серед тих, у кого підтвердили коронавірус, є поліцейський та священик.

Про це на брифінгу заявив головний санітарний державний лікар в Івано-Франківській області Руслан Савчук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Covid-19 лабораторно підтвердили в одного поліцейського. Він перебуває в обласній клінічній лікарні і його стан теж середнього ступеню важкості», - повідомив Савчук.

Він зауважив, що інша поліцейська, яка була із хворим у групі і допомагала в госпіталізації перших хворих, має негативний результат на коронавірус. Втім, вона перебуває на самоізоляції.

За словами начальника поліції Івано-Франківської області Володимира Голубоша, наразі встановлено 20 поліцейських, які контактували з хворим колегою. Усі вони пройдуть експрес-тестування на Covid-19 і теж будуть на самоізоляції. Наразі дезінфікують приміщення, де перебував поліцейський.

«Священик перебуває в інфекційному відділенні районної лікарні. Учора ми отримали лабораторне підтвердження наявності в нього коронавірусу. Стан його здоров’я - середньої ступені важкості. Є позитивна динаміка. Та терапія, яку застосовують у лікуванні до священнка, дала позитивні результати», - зазначив Савчук.

Він зауважив, що до госпіталізації священик не проводив богослужіння. Втім, організував ходу, в якій взяла участь незначна кількість осіб. Наразі всі вони встановлені і їм доведеться підписати згоду на самоізоляцію.

Загалом, стверджує Савчук, сьогодні на самоізоляції перебувають 84 людини, які були контактували з хворими. Він не виключає, що їх кількість буде зростати. Виявити контактних осіб медикам допомагає поліція. Усі вони перебувають під наглядом фахівців.

«За добу ми маємо 9 нових підозр, але цифри будуть змінюватися постійно», - зауважив Савчук.

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Як повідомлялося, на Прикарпатті офіційно підтвердили 16 випадків коронавірусу, з них 2 випадки - летальні. Серед останніх - смерть 59-річної жінки з села Чукалівка, яка захворіла 17 березня і довгий час займалась самолікуванням. Жінка померла 23 березня в обласній інфекційній лікарні.

Серед нових 11 випадків захворювання коронавірус підтвердили у людей з Косівського, Надвірнянського, Калуського та Тисменицького районів. Четверо хворих - з Івано-Франківська.