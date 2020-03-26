На Прикарпатті за добу підтвердили 11 випадків коронавірусу

В Івано-Франківській області підтверджено вже 11 випадків корона вірусу, з них два - смертельні.

Про це повідомляє Івано-Франківська обласна державна адміністрація у Facebook.

«За результатами дослідження аналізів прикарпатців у лабораторії міста Києва підтвердилося ще 11 випадків захворювання на коронавірус Covid-19. Серед них позитивний результат показав тест раніше померлої жінки з села Чукалівка», - йдеться в повідомленні.

В ОДА зауважили, що досі немає підтвердження щодо захворювання на коронавірус у 60-річної жінки, яка померла в інфекційній лікарні 24 березня.

Як повідомлялося, перший летальний випадок на коронавірус підтвердили у 56-річної жінки з Івано-Франківська, яка померла в обласній інфекційній лікарні 17 березня. Пізніше Covid-19 підтвердили у її чоловіка, який повернувся з Чехії, та двох медсестер лікарні, які оглядали померлу.

Загалом в Україні станом на вечір 25 березня було 145 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав.

Фото: АА