На Прикарпатті Covid-19 підозрюють у двох жінок, які померли в лікарні

В Івано-Франківській області коронавірус підозрюють у двох жінок, які померли в лікарні. Очікують результати дослідження.

Про це на брифінгу сказав заступник директора Департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА Володимир Чемний, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Померли дві пацієнтки, які знаходились в закладах охорони здоров’я області, з підозрою на коронавірусну інфекцію. Наразі ми очікуємо по зазначених випадках результатів дослідження», - зазначив Чемний.

За інформацією головного державного санітарного лікаря в Івано-Франківській області Руслана Савчука, летальний випадок в області зафіксовано 23 березня. Померла 65-річна мешканка приміського села Чукалівка. Вона не перебувала за кордоном і не підтверджувала контакти з хворими на Covid-19. Жінка захворіла 17 березня. Від госпіталізації відмовилась, і вже 20 березня поступила у важкому стані до обласної клінічної лікарні.

«Чоловік померлої перебуває під наглядом медиків. Стан його - середнього ступеню важкості. Контактні особи перебувають на самоізоляції. За ними проводять спостереження працівники поліції і епідеміологи», – стверджує Савчук.

Другий летальний випадок з підозрою на коронавірусну інфекцію в обласній клінічній лікарні зафіксовано 24 березня. Померла 60-річна жителька Надвірної. Жінка не перебувала за кордоном. Чоловік померлої госпіталізований до інфекційної лікарні. Наразі в нього діагностували двобічну пневмонію і підозру на Covid-19.

Савчук зауважив, що на Прикарпатті експрес-тести отримають більшість лікувальних закладів області. Швидке діагностування зможуть пройти лише ті, хто має симптоми і клінічні ознаки захворювання. Водночас ці особи пройдуть ще й лабораторне дослідження.

«Для цього ми маємо тест-системи. Від сьогодні проводиться налагодження роботи… і через добу ми зможемо вийти на перші дослідження у вірусологічній лабораторії в нашій області», - зазначив Савчук.

Він наголосив, що всі дослідження на Covid-19 проводитимуть безкоштовно. Також медики отримали рекомендовані протоколи лікування хворих на Covid-19, які розробили фахівці в Києві.

Наразі в Івано-Франківській обласній клінічній лікарні 47 осіб очікують результатів дослідження на коронавірус з вірусологічної лабораторії Центру громадського здоров’я України.

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На Прикарпатті офіційно підтверджено 5 випадків коронавірусної інфекції. Один із них летальний, який зареєстровано 17 березня.

Учора Прикарпаття отримало 5 тисяч експрес-тестів на Covid-19.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на ранок 25 березня 113 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 4 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.

Станом на ранок середи, 25 березня, в світі, за даними сайту Worldometer, зареєстровано 423 515 випадків зараження коронавірусом, зокрема 18 910 летальних і 109 154 випадки одужання.

Фото: АА