У родичів померлого в Дніпрі чоловіка з підозрою на коронавірус взяли аналізи

У найближчих родичів, з якими проживав померлий від пневмонії у лікарні Дніпра житель міста Кам'янське, взяті аналізи на коронавірус і відправлені на діагностику в Дніпро.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомили в управлінні охорони здоров'я Кам'янської міської ради.

“Перший крок - це встановлення кола спілкування померлого за останні дні після його повернення з Єгипту. Зараз встановлюються всі особи, які в цей період так чи інакше контактували з померлим”, - пояснили в управлінні.

Також проводиться обробка приміщення, де жив чоловік, дезінфікуючими засобами.

Як повідомляв Укрінформ, у Дніпрі від пневмонії помер 45-річний чоловік, який тиждень тому повернувся із подорожі до Єгипту. У нього підозрюють коронавірусну інфекцію. На Дніпропетровщині наразі два лабораторно підтверджені випадки коронавірусу. Ще дев’ять людей нині перевіряють на Covid-19.

Читайте також: У хворого з коронавірусом у Маріуполі стабілізувалась температура

Станом на ранок середи, 25 березня, в світі, за даними сайту Worldometer, зареєстровано 423 515 випадків зараження коронавірусом, зокрема 18 910 летальних і 109 154 випадки одужання. В Україні станом на ранок 25 березня 113 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 4 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.