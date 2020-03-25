У хворого з коронавірусом у Маріуполі стабілізувалась температура

У Маріуполі хворий, у якого підтверджена коронавірусна інфекція, почуває себе краще, у нього вже добу не спостерігається підвищення температури тіла.

Про це на прес-бріфінгу заявила заступник Маріупольського міського голови Ксенія Сухова, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У нас один підтверджений випадок коронавирусної інфекції у пацієнта. Перебуває він в боксованому відділенні Лікарні швидкої медичної допомоги. Пацієнт почуває себе краще, і вже протягом доби у нього не спостерігалося підвищення температури », - сказала Сухова.

Вона підкреслила, що одужання багато в чому залежить від самого пацієнта. «Тут людина своєчасно звернулася, дотримувалася всіх необхідних заходів, повністю описала свою симптоматику, не приховувала, що відвідувала зарубіжжя, і все це допомогло своєчасно і якісно надати йому медичну допомогу», - констатувала Сухова.

За її словами, родина хворого, яка знаходиться на самоізоляції, «абсолютно здорова, ніяких проявів захворювань немає, всі почувають себе добре».

Як повідомляв Укрінформ, єдиний лабораторно підтверджений випадок коронавирусної інфекції в Донецькій області був зареєстрований увечері 18 березня у 52-річного жителя Маріуполя, який повернувся з Єгипту.

За даними Worldometers, станом на ранок 25 березня в світі зафіксовано 423 515 випадків зараження коронавірусів, з них 18 910 летальних і 109 154 особи одужали.

В Україні 113 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19, з них чотири летальні, один пацієнт одужав і виписаний з лікарні.

фото: АА