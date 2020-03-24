На Донеччині очікують результати 11 випадків підозри на коронавірус – ОДА

У Донецькій області на сьогодні залишається один випадок захворювання на коронавірусну інфекцію, ще 11 пацієнтів у медичних закладах очікують свої результати досліджень.

Про це 24 березня на пресбрифінгу в Донецькій ОДА заявив заступник начальника управління – начальник відділу стратегічного розвитку охорони здоров’я та забезпечення лікарськими засобами управління організації та розвитку медичної допомоги населенню Олександр Педенко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У Донецькій області є один лабораторно підтверджений (випадок захворювання на коронавірусну інфекцію) і очікують підтвердження ще 11», - сказав Педенко.

Він зазначив, що останні два звернення були - це дитина та жінка, вони госпіталізовані і лабораторні дослідження тут теж будуть проведені. «Жінка повернулась з Єгипту, а дитина повернулася з Туреччини», - уточнив Педенко.

Як повідомляв Укрінформ, перший та поки єдиний лабораторно підтверджений випадок коронавірусної інфекції в Донецькій області був зареєстрований увечері 18 березня у 52-річного жителя Маріуполя, який повернувся з Єгипту.

В Україні 97 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.

Фото: АА