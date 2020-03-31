На Київщині підтвердили 52 випадки коронавірусу

У Київській області зафіксовано 52 випадки захворювання на коронавірусну інфекцію.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації у Facebook.

"За даними Центру громадського здоров’я, у Київській області станом на ранок 31 березня 2020 року офіційно підтверджено 52 випадки захворювання на коронавірус", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з них 18 – в Обухівському р-ні: смт Козин, с. Романків (в т.ч. 2 дитини); 10 – у Києво-Святошинському р-ні: м. Вишневе, м. Боярка, с. Лісники, с. Гатне, с. Дмитрівка, с. Софіївська Борщагівка; 4 – у м. Бориспіль; 3 – у м. Біла Церква; 3 - у м. Бровари; 2 – м. Обухів; 2 - у м. Ірпінь; 2 – у Васильківському р-ні: с. Рославичі; 1 - у Бориспільському р-ні: с. Гнідин; 1– у смт Ворзель ; 1 – у м. Гостомель; 1 – у м . Буча; 1 – у Білоцерківському р-ні: с. Фурси; 1 – у Броварському р-ні: с. Зазім’є; 1 – у Ставищенському р-ні: смт Ставище; 1 - у Макарівському р-ні: с. Мостище.

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З них на стаціонарному лікуванні перебувають 19 осіб, на амбулаторному лікуванні (самоізоляції ) - 38.

Зазначається, що наразі одужала одна дівчина віком 21 рік з м. Бровари. Померли двоє: чоловіки віком 49 років (Макарівський р-н) та 47 років (м. Біла Церква).

За віком захворілих: 1-10 років – 3,8 %; 11-20 років - 3,8%; 21-30 років - 7,7%; 31-40 років - 25%; 41-50 років – 38,5 %; 51-60 років - 19,%; понад 70 років - 1,9%.

За даними Worldometers, кількість підтверджених випадків зараження СOVID-19 у світі становить 788 041, з них летальних 37 877, одужали 166 411 осіб.

В Україні, за даними Центру громадського здоров'я, станом на 10 ранку 31 березня зареєстровано 549 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 13 летальних, 8 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 69 нових випадків.