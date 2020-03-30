Київщина отримала другу партію засобів індивідуального захисту для медичних працівників.

Про це поінформував тимчасово виконуючий обов‘язки голови Київської облдержадміністрації Василь Володін на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Вчора область отримала другу партію засобів індивідуального захисту та тестів. А саме: 5220 медичних респіраторів, 5140 медичних масок різного ступеню захисту, та 1400 медичних костюмів біозахисту. Всі вони рівномірно розподілені або вже доправлені, або направляються до інфекційних відділень закладів охорони здоров'я в області", - сказав Володін.

Київщина отримала другу партію засобів захисту для медиків/Фото: Київська ОДА

Він зазначив, що саме в Білу Церкву було направлено 200 біокостюмів та 720 масок високого захисту. За його словами, всі інші райони також отримають біокостюми, респіратори та маски. А з вівторка очікуються ще дві поставки.

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Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 30 березня офіційно підтверджено 480 випадків зараження коронавірусом, з них 11 летальних, 6 пацієнтів одужали.

Найбільше випадків зареєстровано в м. Києві - 102 випадки, Київська область - 49 випадків, Чернівецька область - 75 (16 за минулу добу) випадків, Тернопільська область - 60 випадків, Івано-Франківська область - 41, Черкаська область - 50 випадків.