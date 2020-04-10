У “Борисполі” приземлився літак з ОАЕ з гуманітарним вантажем медичного призначення

У міжнародному аеропорту “Бориспіль” приземлився літак з Об'єднаних Арабських Еміратів з гуманітарним вантажем медичного призначення.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у Telegram.

“Аеропорт Бориспіль зараз приймає літаки з гуманітарним вантажем - цей літак доправив серед іншого засоби захисту для 10 000 медиків”, - написав він.

Як повідомлялося, літак еміратської компанії ETIHAD доставить для українських медиків 10 тонн гуманітарного вантажу медичного призначення.

За інформацією Надзвичайного і Повноважного Посла Об'єднаних Арабських Еміратів в Україні Салем Ахмед Аль-Каабі, гуманітарна допомога включає захисні комбінезони, медичні халати, гумові рукавички, маски, бахіли і санітайзери.

Як повідомляв Укрінформ, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 10 квітня під час онлайн-брифінгу подякував ОАЕ за надання підтримки Україні, а також усім представникам української сторони, які вирішували організаційні питання, аби цей рейс відбувся.