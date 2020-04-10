Україна відправила до Південної Кореї черговий літак за спецзасобами проти COVID-19

До Республіки Корея вирушив черговий літак, який має привезти в Україну наступну партію спеціальних медичних засобів захисту для протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба Президента України.

"За особистим дорученням Президента Володимира Зеленського цим бортом також буде доставлено на батьківщину 10 громадян Південної Кореї, які виявили бажання повернутися додому, але не змогли вилетіти з України через обмеження міжнародного авіасполучення", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на зворотному шляху літак привезе в Україну багаторазові захисні костюми та інші засоби захисту, які потому будуть передані в медичні заклади в регіонах.

Раніше Зеленський укотре наголосив на тому, що спецзасоби захисту мають доправлятися не лише в опорні лікарні, а й в усі інші медзаклади країни.

Україна раніше вже привезла з Південної Кореї 100 тисяч ПЛР-тестів для виявлення COVID-19. Тести вже використовують в українських лікарнях.

В Україні станом на п’ятницю лабораторно підтверджено 2204 випадки коронавірусу, із яких – 69 летальних. Число тих, хто в Україні вже одужав - 61.

Фото: president.gov.