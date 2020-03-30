На Одещині відсьогодні запрацюють 26 карантинних постів — поліція

На Одещині з понеділка, 30 березня, почнуть функціонувати 26 карантинних постів.

Про це інформує відділ комунікації поліції Одеської області.

"Дванадцять карантинних пунктів пропуску встановлять на в’їздах до області з боку Миколаївської, Кіровоградської та Вінницької областей, ще одинадцять — на в’їздах безпосередньо до Одеси та три – на території Біляївського, Ізмаїльського та Білгород-Дністровського районів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на постах разом з поліцейськими чергуватимуть медики, а також, за необхідності, представники Нацгвардії, збройних сил та ДСНС.

Уточнюється, що таке рішення на виконання вимог доручень Президента та уряду було прийняте на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Одеської ОДА. Мета заходів – запобігти занесенню та поширенню на території регіону гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом.

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"Перш за все, хочу нагадати, що в період карантину встановлений порядок переміщення громадян територією області, згідно з яким рух дозволяється тільки особистим транспортом. Перевезення людей, які працюють на об’єктах критичної інфраструктури та життєзабезпечення, здійснюється у чітко організованому режимі та відповідно до виданих дозволів", - уточнив заступник начальника ГУНП в Одеській області Сергій Махотін.

За його словами, будь-які інші пасажирські перевезення, у тому числі рейсові автобусні, заборонені.

"Так само комісіями встановлені обмеження щодо переміщення громадян на території населених пунктів. Тому на карантинних постах поліцейські контролюватимуть, щоб перевезення людей здійснювалися у чітко встановленому режимі, з дотриманням усіх визначених обмежень", - зазначив він.

Махотін наголосив, що під час перевірки транспортних засобів особлива увага буде звертатися на авто з іноземною реєстрацією та на ті, що зареєстровані в інших областях.

"З громадянами буде проводитися роз’яснювальна робота. Крім того, поліцейські на карантинних постах виконуватимуть і свої повсякденні превентивні функції - забезпечуватимуть правопорядок та безпеку дорожнього руху», - повідомив Махотін.

Як раніше повідомляло агентство, станом на 22:00 29 березня в Україні нарахували вже 475 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.