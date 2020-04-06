На Закарпатті зафіксували першу смерть від коронавірусу
Укрінформ
За даними на 9 годину 6 квітня на Закарпатті померла одна особа із встановленим діагнозом COVID-19.
Про це повідомив в.о. голови Закарпатської ОДА Олексій Гетманенко у Facebook.
“За даними Закарпатської ОДА, станом на 9 годину 6 квітня одна особа із встановленим діагнозом COVID-19 померла”, - йдеться у повідомленні.
Двоє хворих з встановленим діагнозом гострої респіраторної хвороби COVID-19 знаходяться у тяжкому стані.
У 35 закарпатців методом ПЛР підтверджено діагноз коронавірусної інфекції.
Як повідомляв Укрінформ, перша пацієнтка, якій встановили діагноз COVID-19 на Закарпатті, одужала.
В Україні станом на ранок 6 квітня підтверджено 1319 випадків COVID-19,з них 38 летальних, 28 людей вже одужали.